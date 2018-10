Bildung Neues zum Thema Glaube und Bier

Ulm / vs

Das katholische Dekanat Ehingen/Ulm führt seine Kultur- und Religionsgeschichte des Bieres fort unter dem Motto „Goldener Herbst zum flüssigen Gold“. Auftakt ist eine Tages-Exkursion am Mittwoch, 3. Oktober. Es geht nach Ellwangen, wo es um Glaube und Bier im Dreißigjährigen Krieg und im Barock geht.

Stationen sind die Schönenbergkirche mit Gnaden- und Ignatiuskapelle, das Ellwanger Schloss, eine historisch-spirituelle Andacht am Grab des Jesuiten Philipp Jeningen in der Basilika St. Vitus und der Felsenkeller der Rotochsenbrauerei. Dort gibt es auch eine Bierprobe. Die Abfahrt mit dem Bus ist um 7.35 Uhr am Wiblinger Pranger, er hält auch am Donaubaud, an der Ulmer Rosengasse, in Böfingen, am Rastplatz Seligweiler. Rückkehr wird gegen 20 Uhr sein. Die Kosten liegen bei 30 Euro.

Bei der Männervesper am Freitag, 9. November, 19 Uhr in der Lindenhalle Machtolsheim spricht Dekanatsreferent Wolfgang Steffel über „Glaube, Bibel und Bier“. Die Pfarramtssekretärinnen des Dekanats sind am Mittwoch, 21. November, in die Bergbrauerei nach Ehingen und zu einer Andacht in der benachbarten Ulrichskapelle eingeladen. Ein adventlicher Bierkonvent zu Ehren des Heiligen Nikolaus und aller Brauer-Heiligen folgt dann am Samstag, 8. Dezember, 17 Uhr in den Ulmer Drei Kannen.

Info Anmeldung und weitere Infos zu den Veranstaltungen in der Dekanatsgeschäftsstelle unter Tel. (0731) 920 60 10 und E-Mail: dekanat.eu@drs.de