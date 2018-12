Ausblick Neues Rathaus und ein Kreisverkehr

Unterweiler / cst

Ortsvorsteher Sascha Erlewein lässt nicht locker und hat in der Ortschaftsratssitzung schon mal ins neue Jahr geschaut und die Vorhaben aufgezählt, die allerdings schon länger auf der Wunschliste stehen.

Rathaus Eine notwendige Barrierefreiheit im Rathaus war bereits Mitte 2015 beantragt worden. Inzwischen bestätigt ein Gutachten, dass Investitionen in das bestehende Gebäude unwirtschaftlich sind, da Feuchtigkeit von unten in das mehr als 100 Jahre alte Rathaus eindringt. Deshalb ist jetzt die Rede von einem Neubau und Erlewein hofft, dass nächstes Jahr „eine konkrete Planung“ in Angriff genommen werden kann“.

Radweg Längst beschlossen und seit 2016 im Bauprogramm des Landes ist der Radweg zwischen Donaustetten und Unterweiler an der L 240. Aber immer noch laufen die zähen Grunderwerbsgespräche zwischen der Stadt und den betroffenen Landwirten. Der Ortschaftsrat fordert, dass sich alle bald einigen. Nur so viel ist laut Erlewein sicher: „Die Stadt plant, das Land zahlt.“

Kreisverkehr An der Kreuzung der L 240/L 1242, wo sich die westliche Zufahrt nach Unterweiler und die Landstraße zwischen Unterkirchberg und Donaustetten kreuzen, war es bei hohem Verkehrsaufkommen zu mehr Unfällen gekommen, sagt der Ortsvorsteher. Unter anderem damals, als in Wiblingen der „Argenton“-Kreisverkehr gebaut wurde und diese Strecke solange gesperrt war. Deshalb fordern der Ortschaftsrat sowie Gemeinderatsfraktionen nach wie vor „eine zeitnahe Entschärfung der Gefahrenstelle durch einen Kreisverkehr“. Das Problem: Entscheidungsträger an diesen Straßen ist das Regierungspräsidium Tübingen, „und denen sind es statistisch gesehen noch nicht genügend Unfälle“, bedauert Erlewein. Das Land sei zudem zu zwei Dritteln der Kostenträger.