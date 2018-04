Safranberg Neues Leben in denkmalgeschützten Gebäuden

Neues Leben in denkmalgeschützten Gebäuden

Ulm / Amrei Groß

Am Südhang des Safranbergs entstehen im denkmalgeschützten Gebäude der alten Uniklinik sowie in Nachbarbauten 120 Wohnungen mit Flächen bis zu 218 Quadratmetern. Gestern feierten Bianca Reinhardt-Weith und Harald Meerße (Instone Real Estate), Axel Nething (Architekt) und Baubürgermeister Tim von Winning (rechts) die Fertigstellung des Rohbaus beim Richtfest. Von Winning sprach dem privaten Investor sein Kompliment aus: Was als „Safranberg Ensemble“ entstehe, sei ein eindrucksvolles Beispiel für die gelungene Umnutzung eines historisch wertvollen Gebäudes. Alle Wohnungen sind vermarktet und werden teils vermietet. Die ersten Nutzer ziehen Ende des Jahres ein.