Rettet das Huhn Neues Leben für ausgediente Hühner

Ulm / Uwe Keuerleber

Wenn Hühner aus der Massentierhaltung keine Eier mehr legen werden sie in der Regel zu Tierfutter verarbeitet, wenn sie Glück haben werden sie vom Verein „Rettet das Huhn“ davor bewahrt.

Der 42-jährige Mira Motaal aus Amstetten blutet das Herz wenn sie von den geschundenen und ausgedienten Legehennen erzählt, wie sie auf Gittern stehen und sich nur wenige Quadratmeter mit anderen Hühnern teilen müssen, ganz ohne Auslauf und frischer Luft. Als sie von diesen Umständen erfährt gab es für sie nur eine Alternative und die war, aktiv zu helfen. „Ich liebe Tiere über alles und will einfach helfen“ sagt Motaal. Deshalb ist sie vor einigen Jahren auf das Huhn gekommen. „Ein Bekannter wollte Hühner kaufen und da war die Überlegung im Tierheim zu schauen“, sagt die 42-Jährige. Da es aber so gut wie keine Hühner in Tierheimen gibt suchte sie im Internet nach Möglichkeiten an Hühner zu kommen und landete auf der Seite des Vereins Rettet das Huhn e.V.

Rettet das Huhn © Foto: Mira Motaal

Nach 18 Monaten ist Schluss mit der Produktion

„Gerade zu Ostern ist es eine besondere Qual für die Hennen“, sagt Mira Motaal. Damit genügend Eier produziert werden, bleibt in den Ställen das Licht Tag und Nacht an. Sowohl in der konventionellen, als auch in der alternativen Legehennenhaltung werden die Hennen ausgestallt, sobald sie mit 18 Monaten zu alt werden und ihre Legeleistung im Verhältnis zum Futterverbrauch entsprechend nachlässt. Die Tiere sind zu diesem Zeitpunkt für die Geflügelhofbetreiber nicht mehr rentabel und werden daher durch neue Junghennen ersetzt.

Die Aufgabe des Vereins ist es Legehennen aus der Massentierhaltung zu retten und aus den Betrieben zu holen bevor sie im Schlachthof entsorgt und zu Tierfutter oder Brühwürfeln verarbeitet werden. Seit einigen Jahren vermittelt Mira Motaal Hühner im Raum Ulm.

Der Verein steht in direktem Kontakt mit den Hühnerstallbetreibern und holt die Legehennen dort ab. Es wird nur der gesamte Hühnerbestand eines Betriebs übernommen. „Der Betreiber bekommt für die Hühner kein Geld vom Verein, stattdessen spart er sich den Schlachttransport“, erklärt Mira Motaal.

Mit einem professionellem Team und einer kompletten Ausrüstung die der Geflügelpestverordnung entspricht, machen sich die Mitglieder an das Ausstallen. Die Hennen kommen in Geflügeltransportboxen und können so an die Übergabepunkte gebracht werden. Damit eine Vermittlung jedes einzelnen Huhns gewährleistet ist, ist es notwendig bereits Monate vor dem Ausstallungstermin mit der Platzsuche und Vorvermittlung der Hühner zu beginnen. Die Vermittlung erfolgt nur in kleinen Gruppen. „Einzelne Hühner werden nicht vermittelt“, sagt die aktive Tierschützerin Motaal.

Boden- und Freilandhaltung

Hennen leben in Boden - und Freilandhaltungsbetrieben in Ställen von neun Hennen pro Quadratmeter. Dabei reicht es aus wenn nur ein Drittel der Stallfläche tatsächlicher Boden ist. Gleichzeitig werden über der Bodenfläche Gittersysteme angebracht in denen die Hennen auf bis zu zwei Etagen untergebracht werden können. Bei der Freilandhaltung werden zusätzlich vier Quadratmeter pro Huhn vorgeschrieben, die ganztägig für die Hennen zugänglich sein sollen. Bei der Biohaltung ist der Besatz auf sechs Hennen pro Quadratmeter begrenzt. Dabei unterscheiden sich die Auslaufbedingungen zur Freilandhaltung nicht.