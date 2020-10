Mit dem neuen Blockheizkraftwerk für die Fernwärme (FUG) in der Weststadt macht die Stadt Ulm einen weiteren großen Schritt in Richtung Klima­freundlichkeit. Das sagte OB Gunter Czisch am Freitag bei der Grundsteinlegung auf dem Gelände zwischen Magirusstraße und Einsteinstraße. Das mit Gas b...