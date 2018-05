Sicherheit Neues Frauenhaus in Ulm gefunden

Neues Frauenhaus in Ulm gefunden

Ulm / Chirin Kolb

Aufatmen beim Verein Frauen helfen Frauen: Nach jahrelanger Suche ist ein neues Gebäude für ein Frauenhaus gefunden. Nach einer Grundsanierung kann es voraussichtlich im Herbst 2019 bezogen werden. Für Frauen, die dort Zuflucht vor häuslicher Gewalt suchen, ist diese Nachricht von großer Bedeutung, sagt Geschäftsführerin Angelika Glaschick. Denn das bisherige Frauenhaus ist nicht mehr so sicher, wie es sein sollte.

Suche wird schwierig

Nach fast 20 Jahren am selben Standort hat sich die Adresse herumgesprochen. Die Anonymität, zentraler Bestandteil eines Frauenhauses, kann nicht mehr völlig gewährleistet werden. Der Verein hat deshalb schon vor fünf Jahren begonnen, nach einer neuen Bleibe Ausschau zu halten. „Wir wussten, dass die Suche schwierig wird“, sagt Glaschick. Umso glücklicher sind Mitarbeiterinnen und Vorstand jetzt. Die Stadt Ulm stellt das Gebäude zur Verfügung, die städtische Wohnungsgesellschaft UWS nimmt die Sanierung in die Hand. Gisela Tamm vom Vorstand: „Wir sind der Stadt sehr dankbar, dass sie die Not unserer Frauen gesehen hat.“ Es sei gewiss nicht leicht gewesen, ein geeignetes Haus zu finden.

Denn das Haus sollte mehrere Voraussetzungen erfüllen. Es soll einigermaßen zentral gelegen sein und mit dem Nahverkehr gut zu erreichen. Wichtig sind auch kleine Wohneinheiten. Künftig werden sich jeweils zwei Frauen und ihre Kinder eine der Wohnungen teilen. Dadurch sollen die Bewohnerinnen mehr Ruhe finden, sagt Glaschick. „Das ist sehr entlastend.“

Das künftige Frauenhaus hat weitere Vorteile. Es verfügt über einen Garten, Gemeinschaftsräume, Platz für eine Tischtennisplatte – also Auslauf und Beschäftigungsmöglichkeiten auch für die Kinder. Sie leiden oft besonders unter der Situation: unter der Gewalt zu Hause, der angespannten Lage ihrer Mutter, dem Aufenthalt im Frauenhaus, der sie aus ihrem gewohnten häuslichen Umfeld reißt und es unmöglich macht, Freunde einzuladen. Deshalb kümmern sich Mitarbeiterinnen speziell um die Kinder.

Ohnehin haben sich die Anforderungen an die Frauenhausarbeit deutlich erhöht, sagt Glaschick. Die Bewohnerinnen sind zwar alle von häuslicher Gewalt betroffen. Das ist aber oft schon die einzige Gemeinsamkeit. In ihrem Jahresbericht schlüsselt sie die Herausforderungen auf:

Sprache Immer mehr Frauen, die kein Deutsch sprechen, suchen Zuflucht. Für die Mitarbeiterinnen bedeutet das einen „wesentlich höheren Zeitaufwand“. Zudem erschwert sich das Zusammenleben im Frauenhaus.

Aufenthaltsdauer Die Frauen bleiben im Durchschnitt immer länger, weil sie wegen des angespannten Wohnungsmarkts keine bezahlbare Mietwohnung finden.

Geflüchtete Frauen, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland sind, Sprache, Strukturen und Abläufe nicht kennen, seien mit dem selbstständigen Leben im Frauenhaus „völlig überfordert“. Sie brauchen mehr Betreuung.

Traumata Das gilt ebenfalls für Frauen, die wegen häuslicher Gewalt oder anderer Belastungen traumatisiert sind oder unter psychischen Erkrankungen leiden. Für sie seien eigentlich besondere Angebote nötig, „die es schlichtweg nicht gibt“.

Stärkung Ziel der Arbeit ist, die Selbstverantwortung von Frauen zu stärken, damit sie sich und ihre Kinder vor künftiger Gewalt schützen können. Nicht jede Frau sei dazu bereit. Auch das mache die Arbeit schwierig.