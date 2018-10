Lebensmittel Neues Design für Traditionsmarke

Ulm / Frank König

Auf eine neue Marketingstrategie setzt nun die Traditionsmarke Seeberger, um erstmals in der 1844 begonnenen Firmengeschichte die Verbraucher besser zu informieren und noch stärker an sich zu binden. So gibt es eine Kampagne mit Plakaten in 41 größeren deutschen Städten, darunter auch gut sichtbar am Heimatstandort Ulm. Dabei stellt der Spezialist für Nüsse, Trockenfrüchte und Kaffee entsprechend der Produktphilosophie den Begriff „Natur“ in den Mittelpunkt.

So heißt es auf einem der Plakatmotive: „Es gibt auch Natur-Ereignisse, die im Mund stattfinden.“ Anzeigen in Zeitschriften begleiten die Plakat-Aktion, die etwa zwei Wochen dauern soll. Die Anzeigen laufen länger.

Zum Neustart oder „Relaunch“ der Marke gehört außerdem ein neues Verpackungsdesign. Die Verpackungen sind nach dem neuen Trend auch so konstruiert, dass sie auf einer ebenen Fläche und somit im Supermarkt-Regal sicher aufrecht stehen. Für die neue Geometrie der Verpackungen mussten neue Maschinen beschafft werden. Die Investition in den überarbeiteten Markenauftritt beträgt so nach den Worten von Marketingchef Joachim Mann mehrere Millionen Euro. Seeberger produziert jährlich 90 Millionen Packungen, und zwar ausschließlich im Werk im Donautal.

Auch Exporte im Blick

Das von Familiengesellschafter Clemens Keller und Ralph Beranek geführte Unternehmen plant für Exporte neuerdings auch Verpackungen in der jeweiligen Landessprache. Bisher gibt es auch in Shops in entfernten Weltregionen nur deutsche Aufschriften mit landesspezifischen Aufklebern. Zur neuen Präsentation gehört nicht zuletzt eine überarbeitete Homepage und eine Kampagne in den sozialen Medien.

Seeberger war schon am vergangnenen Wochenende in allen Medien präsent, jedoch eher unfreiwillig: wegen einer Lebensmittel-Rückruf-Aktion für Popcorn-Mais (wir berichteten). Bei einer Kontrolle waren Schimmelpilze in einer Packung gefunden worden. Es war erst die zweite Rückruf-Aktion in der Firmengeschichte, nachdem 2009 gentechnisch veränderte Leinsamen aus Kanada aufgetaucht waren. Marketingchef Mann legt Wert auf die Feststellung, dass der Rückruf beim Popcorn freiwillig erfolgte – zumal keine unmittelbare Gefahr wie bei Salmonellen oder Glasscherben in Lebensmitteln bestand: „Wir wären dazu nicht verpflichtet gewesen“. Ein Gutachten habe erwiesen, dass bei täglichem Konsum des Popcorns selbst über mehrere Wochen hinweg keine gesundheitlichen Gefahren bestünden – und zwar für zwei- bis fünfjährige Kinder.

Festakt zum 175-Jährigen

Der Lieferant aus Südfrankreich sei ansonsten eigentlich für einwandfreie Qualität bekannt. Bisher wurden nach Manns Worten von der Charge mit 100 000 Packungen Popcorn-Mais seitens betroffener Verbraucher insgesamt etwa 50 Stück zurückgeschickt. Der Einkaufspreis von unter zwei Euro wurde erstattet.

Somit kann Seeberger den Blick nach vorne ins neue Jahr richten. Denn 2019 steht ein Jubiläum an: das 175-jährige Bestehen. Der Festakt soll dann mit Prominenz im Rahmen des Richtfests für den geplanten Neubau an der Hans-Lorenser-Straße über die Bühne gehen. Dort kommt neben Büros das Kundenzentrum mit dem Seeberger-Café unter, das derzeit provisorisch in Containern angesiedelt ist. Aus Anlass des Jubiläums soll es überdies Verpackungen im Retro-Look geben, wie für das unangefochtene Nummer-eins-Produkt: Studentenfutter.