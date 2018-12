Publikation Neues Buch: Mit Geld das Klima retten

Ulm / swp

Es ist heiß. Über Wochen. Wer kann, hält sich drinnen auf, oder streckt die Füße in die Nordsee, deren Küste jetzt südlicher in Niedersachsen liegt. In den Urlaub flüchten – hin zu kühleren Orten – geht nicht: Fliegen ist gesetzlich verboten. Ein Zukunftsszenario – aber eines, das Forschern zufolge realistisch ist. Die Klimafrage gilt als zentrale Herausforderung der Menschheit, Scheitern nicht ausgeschlossen.

Mit seinem neuen Buch „Der Milliarden-Joker. Wie Deutschland und Europa den globalen Klimaschutz revolutionieren können“ formuliert der Ulmer Wirtschaftswissenschaftler Franz Josef Radermacher einen Weckruf an Politiker, Unternehmen und Privatpersonen. Sein Kern-Anliegen: Unternehmen, Organisationen und Individuen sollen sich freiwillig klimaneutral stellen, indem sie ihre Emissionen kompensieren lassen und dieses Kompensationsgeld etwa in Aufforstungsprojekte stecken.

Vor allem Firmen und Wohlhabende, die einen CO 2 -intensiven Lebensstil pflegen, fordert Radermacher zum Handeln auf. Sie würden schließlich am meisten davon profitieren, Geld in die Vermeidung einer Klimakatastrophe zu stecken, wollen sie ihren Lebensstil ansatzweise aufrecht erhalten. Sein Appell: Wenn alle mitarbeiten, gemeinsam jährlich eine Milliarde Tonnen CO 2 zu kompensieren, wäre das der „Milliarden-Joker“, mit dem Deutschland das erste klimapositive Land der Erde werden könnte.

Zu Unrecht werde Klimakompensation von vielen Umweltschützern als „Ablasshandel“ beschimpft, so der Autor. Der studierte Mathematiker rechnet in seinem Buch durch, wie Klimarettung durch Kompensation funktionieren kann.

Radermacher ist seit 2018 Professor für digitale Transformation an der Zeppelin Uni Friedrichshafen. Bis zu seiner Emeritierung war er Professor für Datenbanken und Künstliche Intelligenz an der Uni Ulm. Dort leitet er weiter das Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW/n).

Um Klimaneutralität und CO 2 -Kompensation geht es auch bei den Ökosozialen Hochschultagen am Freitag, 15. Dezember, im Stadthaus. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Veranstalter ist das (FAW/n).

Info Franz Josef Radermacher: „Der Milliarden-Joker.“ 312 Seiten. ISBN: 978-3-86774-612-0, Murmann Verlag