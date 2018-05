Soziales Neues Angebot für trauernde Kinder

Ulm / Tanja Miller

Lacrima – so lautet der Name eines neuen Angebots zur Unterstützung von trauernden Kindern, das die Johanniter ab Herbst 2018 anbieten und das kostenfrei sein wird. Laut Michael Sell, Dienstleiter der Unfallhilfe für Ulm und Neu-Ulm, kämen in Familien, die einen Trauerfall zu verarbeiten haben, die Jüngsten meist zu kurz. Die Erwachsenen gingen davon aus, dass ihre Töchter oder Söhne leichter mit dem Tod eines geliebten Menschen umgehen könnten als sie selbst. „Aber das ist falsch“, sagte Sell bei einem Pressegespräch. Daher wollen die Johanniter nun diese Lücke füllen.

Zudem bietet Lacrima Platz für Ehrenamt. Denn neben der Leiterin und Sozialpädagogin Angelika Bayer sollen sich geschulte Ehrenamtliche um die Trauernden kümmern. Dabei gehe es laut Diakon und Lacrima-Initiator Tobias Rilling nicht darum, die Kleinen zu bespaßen. Sondern sie durch verschiedene Methoden zu begleiten. Über das Thema Verlust lasse sich auch bei Erfahrungen beim Reiten oder in der Natur, beispielsweise gemeinsame Höhlentouren, sprechen.

Rilling berichtete von einer Gruppe Jugendlicher, die ohne Licht in einer Höhle den Weg nach draußen zur Sonne finden sollten. „Danach fragte ich sie, wie sie sich gefühlt haben“, sagte Rilling. Ein Junge habe geantwortet, dass es genauso schlimm war wie damals, als die Polizei den Tod seines Vaters mitgeteilt hatte. Der Diakon fragte daraufhin, was seine Sonne in dieser Situation war: laute Musik.

Merken, dass sie nicht allein sind

Durch diese Erlebnisse würden die Kinder lernen, mit ihrer Trauer umzugehen. Gemeinschaft mit Gleichgesinnten sei in dieser Phase bedeutend. Dadurch könnten sie merken, dass sie nicht die Einzigen sind, bei denen der Vater oder die Mutter gestorben ist. Durch den Austausch untereinander verstehen sie, dass sie nicht alleine mit ihrer Erfahrung sind, so Rilling weiter.

Zudem bräuchten die Menschen Zeit. Daher setzt Lacrima erst drei Monate nach dem Todesfall ein. „Davor ist die Trauerverarbeitung nicht möglich“, erläuterte er. Kurz nach dem Tod eines Elternteils seien Rituale für die Familie wichtiger als sich bei Gruppentreffen darüber auszutauschen, wo im Alltag der Verstorbene vermisst wird. Kinder und Erwachsene trauten unterschiedlich. Lacrima ist übrigens das lateinische Wort für Träne.

Info Die Johanniter veranstalten am Mittwoch, 27. Juni, 19 Uhr, einen Informationsabend über das Projekt Lacrima in ihrer Dienststelle in der Zeppelinstraße 1, Neu-Ulm. Interessierte bekommen Informationen über die Ausbildung zum ehrenamtlichen Trauerbegleiter.