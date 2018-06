Hochschule Neuer Vizepräsident an der HNU

Neu-Ulm / swp

Die Hochschule Neu-Ulm (HNU) hat einen neuen Vizepräsidenten: Prof. Thomas Bayer gehört für die kommenden drei Jahre zur Hochschulleitung. Der Hochschulrat habe Bayer „mit überwältigender Mehrheit“ gewählt, heißt es in einer Mitteilung der HNU.

In seinem neuen Amt will Bayer seine Schwerpunkte auf die Bereiche Internationalisierung und Wissenstransfer legen. Der 58-Jährige, der in Dubai gelebt und ausschließlich für amerikanische Firmen gearbeitet hat, hat sich für die kommenden drei Jahre das Ziel gesetzt, die internationalen Beziehungen der Hochschule auszubauen. Darüber hinaus hat der neu gewählte Vizepräsident vor, den Wissenstransfer innerhalb der Hochschule und zu den Partnern in Wissenschaft und Wirtschaft zu intensivieren.

Bayer unterrichtet seit 2010 an der HNU in den Studiengängen Betriebswirtschaft und Master of Advanced Management unter anderem Führung, Organisation und Organisationsentwicklung.