Investitur Neuer Pfarrer für die Pauluskirche

Ulm / Verena Schühly

„Heiter bis wolkig, das kann Ulm mit seinem nebligen Wetter gut brauchen.“ Um Wortspiele mit seinem Namen ist Peter Heiter, der neue geschäftsführende Pfarrer der evangelischen Pauluskirche, nicht verlegen. Gestern wurde er in sein Amt investiert, wie der Akt offiziell heißt.

Das Wort hat für den 46-Jährigen auch eine geistliche Dimension: „Ich kann als gläubiger Mensch heiter durchs Leben gehen.“ Denn mit dem Glauben verbindet er nicht in erster Linie die zehn Gebote oder „etwas Knöchernes“, sondern eine grundlegende Lebensfreude und Strahlkraft – auch wenn in Bezug auf letztere die Kirche „noch Entwicklungspotenzial“ hat.

Peter Heiter hat Wurzeln in der Ulmer Region: Seine Mutter stammt aus Blaustein, der Opa war dort Pfarrer. Auch sein Vater war Gemeindepfarrer, die prägenden Kinder- und Jugendjahre hat Heiter im Remstal verbracht. Er kennt den Beruf also von klein auf: „Meine erste Predigt habe ich geschrieben, als ich das Schreiben gerade gelernt hatte. Schon richtig mit ,Liebe Gemeinde’ am Anfang und mit ,Amen’ am Schluss“, erinnert er sich.

Projektmanager bei Daimler

Nach einer Phase kritischen Überlegens hat er sich doch entschieden, Theologie zu studieren und selbst Pfarrer zu werden – mit dem festen Vorsatz, einiges anders zu machen. Er ging zum Studium nach Tübingen und war dort einige Jahre Sprecher der Studenten im evangelischen Stift. Nach dem Examen nutzte er die Wartezeit aufs Vikariat dazu, einen ganz anderen Bereich kennenzulernen: Heiter war drei Jahre lang als Projektmanager bei Daimler tätig – durchaus erfolgreich und mit Karriere-Perspektiven. Zwei Erfahrungen waren ihm dabei wichtig. Erstens: „Ich habe eine Affinität zu strukturiertem Arbeiten und Computern.“ Er hat dort auch viele theologische Gespräche geführt: „Die Menschen haben religiöse Fragen.“

Die zweite Einsicht: „Ich bin abends raus mit dem Gefühl, dass mich die Arbeit trotz des Erfolgs nicht befriedigt.“ Im Vikariat in Steinheim an der Murr fand er in der Arbeit dann jene Leidenschaft, die ihn erfüllt – bis heute.

Seine ersten Stationen als Pfarrer waren Eybach/Stötten und Asperg, in beiden Fällen hat er sich die Stellen mit seiner Frau Judith (45) geteilt, die ebenfalls Pfarrerin ist. In Asperg wurden auch die beiden Töchter geboren: Annabelle (10) und Luna (7). Die Familie kommt nach Abschluss des Schuljahrs nach Ulm, Judith Heiter wird eine halbe Pfarrstelle in Ballendorf-Börslingen übernehmen.

Leidenschaftlicher Musiker

Eine große Leidenschaft von Peter Heiter – neben Fahrradfahren, Laufen und Fußball – ist die Musik. „Das habe ich auch in meinem Elternhaus schon mitbekommen.“ Er spielt Klavier und Orgel. Mit Vorliebe nicht nur Klassik, sondern auch Jazz und modern-populäre Kirchenmusik: „Musik hat viel mehr Kraft als das Wort und eröffnet einen unmittelbaren Weg ins Herz.“ Auch in seinen Gottesdiensten spielt Musik eine wichtige Rolle – daher ist er in der Pauluskirche an der richtigen Stelle.