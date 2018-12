Gastronomie Neuer Name und neues Konzept

Neuer Name und neues Konzept

Ulm / Luca Schmid

In der ehemaligen Markthalle Ulm am Heigeleshof kann ab sofort wieder gegessen werden. Unter dem Motto „Yes we can“ hatten die Betreiber Anfang November angekündigt, dass „die Halle“ bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Der Grund: Es gebe Verbesserungsbedarf. Nun hat die Halle von Feben Eyob und Dimitrios Katranis wieder geöffnet.

Die Umbauarbeiten seien ein hartes Stück Arbeit gewesen. „Mein Bruder und ich haben in den vergangenen sieben Wochen täglich 15 Stunden hier gearbeitet“, sagt Katranis. Finanziert wurde die neue Halle von allen Essens-Ständen gemeinsam.

Neu sind unter anderem die Tische und Stühle, für die die alten Bierbänke weichen mussten. Ebenfalls neu ist die erweiterte Bar, an der künftig auch alkoholische Getränke ausgeschenkt werden. Und es gibt jetzt mehr Gastronomen: An sieben Ständen kann man Essen aus Lateinamerika, Asien, Russland, Italien, Ostafrika und der Türkei probieren.

„Reich werden wir hier nicht, aber einige Standinhaber müssen davon leben“, sagt Katranis. Doch selbst wenn das Projekt sehr gut laufen sollte: In ein paar Jahren wird das Gebäude abgerissen. Wann genau, das sei noch unklar.

Geöffnet hat die Halle am Heigeleshof 5 montags bis freitags von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr. Samstags ist von 12 bis 22 Uhr geöffnet.