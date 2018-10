Vereine Neuer Kraftraum für SSV-Spitzensportler

Ulm / vs

Der SSV Ulm 1846 will einen neuen Kraftraum bauen, der ausschließlich von Leistungssportlern genutzt werden soll. Das Projekt kostet knapp 185 000 Euro, und die Stadt Ulm schießt dazu rund 110 000 Euro bei. Das hat der Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Weitere 37 000 Euro Zuschuss hat der Würtembergische Landessportbund in Aussicht gestellt. Der Verein muss für das Projekt selbst 37 000 Euro aufbringen.

Wie Gerhard Semler, Leiter der städtischen Abteilung Bildung und Sport, erläuterte, reichen die bestehenden räumlichen und zeitlichen Kapazitäten im Fitnessbereich des vereinseigenen Hans-Lorenser-Sportzentrums nicht aus. Der SSV will seinen Spitzensportlern aus den Abteilungen Leichtathletik – insbesondere den Mehrkämpfern – , Hockey, Schwimmen, Aerobic und Kunstturnen „adäquate Krafttrainingsmöglichkeiten“ zur Verfügung stellen. Der neue Raum wird eine Fläche von 137,5 Quadratmetern haben und im neuen Umkleidegebäude an der Gänswiese eingerichtet werden.