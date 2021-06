Kommunikativ, kompetent, krisenfest: So beschreiben Freunde und Bekannte die Frau, die bald an der Spitze der Industrie- und Handelskammer Ulm (IHK) steht. „Optimistisch, verlässlich und bodenständig“, sagen sie und meinen damit die „Neue“ an der IHK-Spitze: Petra Engstler-Karrasch, die am...