Für Fußgänger und Radfahrer gibt es bald eine neue und direkte Verbindung vom Blaupark zum Theodor-Heuss-Platz (früher: Westplatz).

Die Stadt baut in der Verlängerung der Bleicher- Walk-Straße durch das frühere Gelände von Kässbohrer einen Geh- und Radweg. Die Gelegenheit zum Bau eröffnete sich mit dem Umzug von Kässbohrer in den 90er Jahren und ganz aktuell dem Umbau des SWU-Betriebshofs. Dadurch wurden Flächen für den Geh- und Radweg frei.

Im Rahmen des Sanierungsgebiets „Weststadt II“ war es erklärtes Ziel, die Bleicher-Walk-Straße zur Geh- und Radwegverbindung auszubauen. Da der Bau nun im Zuge des Sanierungsprogramms verwirklicht wird, gibt es Zuschüsse. Der Bund trägt über die Städtebauförderung 60 Prozent der auf rund 525 000 Euro geschätzten Kosten. Die Stadt muss 40 Prozent, also rund 210 000 Euro, selbst bezahlen. Da das Sanierungsgebiet „Weststadt II“ nur noch bis April 2022 läuft, muss die Stadt mit dem Bau Gas geben. Beginn des ersten Bauabschnitts soll im Herbst sein, der zweite Bauabschnitt soll 2020/21 folgen. Der Bau muss abgestimmt werden mit Bauprojekten der Fernwärme Ulm (FUG) und der Abteilung Grünflächen, die am ehemaligen Kässbohrer-Gelände das Blauufer renaturiert. Der Geh- und Radweg wird am Rand des SWU-Areals hergestellt und von diesem mit einem Zaun abgetrennt. Für Grün sollen Rasen und bis zu zehn Bäume sorgen.