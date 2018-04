SWU Neuer Avenio wird enthüllt

Ulm / swp

Bei einem Tag der offenen Tür der SWU Verkehr am Samstag, 21. April (10 bis 17 Uhr), wird die neue Straßenbahn Avenio M ab 11 Uhr feierlich enthüllt. Vertreter von Siemens übergeben SWU-Verkehrschef André Dillmann symbolisch den Schlüssel. Es ist das weltweit erste Fahrzeug des Typs. Bis zur Eröffnung der Straßenbahnlinie 2 im Dezember werden insgesamt zwölf neue Züge geliefert. Es gibt auch limitierte Tickets (zehn Euro) für die Jungfernfahrt am 10. Juni, zugunsten der Aktion 100.000. Das Rahmenprogramm bietet vielfältige Einblicke in den Verkehrsbetrieb an der Bauhoferstraße. Dazu kommen Vorträge zu Mobilitätsthemen wie Elektomobilität mit Wasserstoff (13.30 Uhr); In Zukunft besser, nicht schneller (14); Autonomes Fahren: Chance oder Untergang des ÖPNV (14.30).