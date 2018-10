Soziales Neuer Anlauf für den Franziskus-Shop

Wiblingen / vs

„Ein Second-Hand-Shop ist für Wiblingen dringend notwendig, denn der Bedarf ist enorm“, schreibt Gisela Bantle vom Sozialausschuss der katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus. Bis vor zwei Jahren hat es den Franziskus-Shop gegeben, der aber geschlossen werden musste – seither ist es nicht gelungen, bezahlbare Räume zu finden. „Eine gute Lösung ist bislang auch noch nicht in Sicht“, bedauert Bantle. Auch die WWG hatte sich im Frühjahr eingeschaltet, um städtische Räume aufzutun. Bislang vergeblich. Allerdings laufen noch Verhandlungen.

Der Sozialausschuss modifiziert jetzt aber das Projekt: „Wir werden versuchen, künftig einmal im Monat in unseren Gemeinderäumen in St. Franziskus Kleidung, Schuhe, Bett- und Tischwäsche anzubieten.“ Zum ersten Mal am Freitag/Samstag, 12./13. Oktober. Kleiderspendenannahme ist am Donnerstag, 11. Oktober, von 16 bis 18 Uhr, und am Freitag, 12. Oktober, von 10 bis 12 Uhr. Verkauf ist am Freitag von 14 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr. „Wir hoffen auf einen guten Neubeginn mit vielen Spendern und vielen Einkäufern“, heißt es in der Einladung weiter. Wer gerne mithelfen möchte, kann sich bei Gisela Bantle melden unter Tel. (0179) 109 69 40 oder Mail: gisela.bantle@t-online.de