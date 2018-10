Verwaltung Neue Stadtangestellte in Empfang genommen

Ulm / Verena Schühly

„Eine Stadt funktioniert nur gut, wenn sich auf der Führungsebene alle kennen.“ Sagte OB Gunter Czisch gestern bei der offiziellen Begrüßung von vier neuen Chefs: Eva-Maria Emmen­ecker, Ortsvorsteherin von Gögglingen/Donaustetten, Theaterintendant Kay Metzger, EBU-Geschäftsführer Thomas Mayer und Nils von Albert, Leiter des Gebäudemanagements.

Zu den Vieren sagte Czisch, dass sie „alle viel Erfahrung von außen mitbringen“, also von ihren bisherigen Arbeitsstellen, und er wünschte ihnen einen guten Start und „dass Sie sich schnell bei uns wohlfühlen“. Letzteres bestätigte anschließend jeder Neuling, denn drei von ihnen sind bereits seit einigen Wochen in ihren Ämtern und haben damit schon Ulmer Arbeits-Luft geschnuppert.

Einen „kompletten Neustart“ hat Eva-Maria Emmenecker hingelegt: Die 55-jährige Verwaltungswirtin war die vergangenen 25 Jahre in Aalen tätig, an der Schnittstelle von Fachämtern und Bürgern. In Gögglingen/Donau­stetten hat die neue Ortsvorsteherin von ihrem Vorgänger Markus Mendler ein „gut bestelltes Feld übernommen“. Und ihre bisherigen Erfahrungen mit den Mitarbeitern der Orts- und der Stadtverwaltung waren gut. Am heutigen Dienstag wird Emmenecker im Ortschaftsrat ihren Amtseid leisten, und will genau das tun, was die Formel vorgibt: „zum Wohl der Bürger tätig sein“.

Kay Metzger, der neue Intendant des Theaters, bezeichnete die Begrüßung als „etwas seltsamen Termin, da ich ja schon seit einem Jahr heftig in Ulm zugange bin“. Die ersten Früchte dieser Arbeit waren beim Premieren-Marathon am Wochenende zu ernten: „Es ist gut, dass wir jetzt endlich nicht nur übers Theater reden, sondern Theater machen. Außerdem haben wir gezeigt, dass bei uns ein toller Teamgeist ist“, sagte der 58-Jährige voller Begeisterung über sein Team. Er selbst stecke schon mitten in den Vorbereitungen für die Saison 2019/20 und fühlt sich in Ulm „gut aufgenommen“.

„Es ist schön, hier schon bekannte Gesichter zu sehen“, meinte Thomas Mayer, der neue Chef der Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU). Der 39-jährige Diplom-Ingenieur ist seit 1. September im Amt und war vorher Amtsleiter für Bautechnik und Umwelt bei der Stadt Laupheim. Er zitierte Henry Ford: „Zusammenkommen ist ein Erfolg, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg“.

Noch etwas länger, seit 1. August, ist Nils von Albert neuer Leiter der städtischen Abteilung Gebäudemanagement und damit verantwortlich für 261 Mitarbeiter, 360 Liegenschaften und 450 Gebäude. „Ulm fühlt sich gut an“, sagte der 51-Jährige und erntete dafür Beifall. „Bisher war alles ganz unkompliziert und die Zusammenarbeit gut.“ Der Architekt war zuletzt für kommunale Baugesellschaften in Reutlingen und Regensburg tätig.

Im Anschluss an die Reden kamen beim Stehempfang die neuen und alten Mitarbeiter der Führungsebene der 50 Dienststellen der Stadt der Aufforderung des OB nach, Kontakte zu knüpfen und an ihren Netzwerken zu arbeiten.