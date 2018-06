DHL-Partner Neue Postagentur eröffnet in Ulmer Rosengasse

Ulm / SWP

Der Schreibwarenshop Semle in der Herrenkellerpassage ist kein DHL-Partner mehr. Die Deutsche Post geht daher am 2. Juli mit einer neuen Partner-Filiale in der Rosengasse an den Start - darüber hatte das Nachrichtenportal CityStories berichtet.

Um die Filiale am Hauptbahnhof zu entlasten, hat sich die Deutsche Post nach einem neuen Partner in Ulm umgesehen. „Am 2. Juli 2018 werden wir eine Partner-Filiale in der Rosengasse 5 eröffnen“, sagte ein Sprecher der Presseabteilung. Eine Partner-Filiale, auch Postagentur genannt, ist eine Postannahmestelle, die wie im Falle des Schreibwarengeschäfts Semle von einem selbstständigen Unternehmer geleitet wird.

Genauere Details zur neuen Filiale sind noch nicht bekannt. Im Erdgeschoss des Gebäudes, in dem unter anderem eine Zahnarztpraxis sowie ein IT-Unternehmen ansässig sind, steht derzeit eine Gewerbefläche frei. Höchstwahrscheinlich wird hier bald das neue Geschäft eröffnen, das die DHL-Pakete dann ab 2. Juli annimmt.