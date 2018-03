Militär Neue Nato-Truppe soll nach Ulm kommen

Ulm/Berlin / eha

Ulm soll eines der beiden neuen Einsatzunterstützungs-Kommandos der Nato bekommen, das wurde gestern aus dem Verteidigungsministerium bekannt. „Das so genannte Joint Support and Enabling Command (JSEC) soll am Standort des Multinationalen Kommandos Operative Führung eingerichtet werden. Die Festlegung des Standorts ist ein Teil der laufenden Planungen“, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Das Kommandozentrum soll, wie berichtet, schnellere Truppen- und Materialtransporte in Europa ermöglichen und ihren Schutz koordinieren.

„Für Deutschland spricht die Lage im Herzen Europas und die Erfahrung bei dem Thema Logistik und Unterstützung“, hatte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Februar beim Treffen der Bündnispartner in Brüssel geworben und dafür die beiden Standorte Ulm und Köln/Bonn ins Spiel gebracht. Nun legt sich Deutschland auf Ulm fest. Die offizielle Entscheidung über die Vergabe fällt beim Treffen der Verteidigungsminister im Juni.

Wie aus Berlin zu hören war, soll das neue Kommando nicht in die bestehende Nato-Struktur integriert, aber eng mit ihr verzahnt werden. So könnten das Personal und die Fähigkeiten auch für nationale Übungen und Einsätze außerhalb des Bündnisses genutzt werden. „Von der Aufstellung des JSEC in Ulm werden Synergieeffekte aus den bereits existierenden Aufgaben als operatives Kommando für Nato- und EU-Operationen erwartet“, sagte der Sprecher weiter.