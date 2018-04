Festival Neue Musik: Raumfahrten im Klangschiff

Nahe an der Idealvorstellung

Das Festival für Neue Musik im Stadthaus funktioniert im normalen Konzertformat gut in Ulm. Das Stadthaus war ausverkauft oder sehr gut besucht. Allein fürs großartige „The Mark on the Wall“-Erlebnis hätte sich Projektleiter Jürgen Grözinger mehr Besucher gewünscht, war aber nach einem Festival nahe an der Idealvorstellung sehr zufrieden: „Ich mache mir im Vorfeld so viele Gedanken, zweifle, hinterfrage, überdenke. Wenn die Konzerte dann so großartig sind und die Konzeption so gut aufgeht, darf man zufrieden sein.“ udo