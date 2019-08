Straßenbahn Linie 1 in Ulm Nacht-Baustelle in Söflingen an der Endhaltestelle

Nachtbaustelle an der Straßenbahn-Endhaltestelle der Linie 1 in Söflingen. Vom 19. bis 23. August werden neue Schmieranlagen in Schienen eingebaut. Das bringt Lärm und Fahrplanänderungen mit sich.