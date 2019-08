Gewöhnungsbedürftig ist ein neues Zeichen auf dem Blaubeurer-Tor-Ring. Ein Kreis mit Punkt weist aufs Ulmer Stadtzentrum hin und soll am Unfallschwerpunkt für Klarheit sorgen. Ein Punkt mit einem Kreis drum: So mancher Verkehrsteilnehmer dürfte dieses Zeichen vor allem von Schildern im europäischen Ausland – Italien, Frankreich, Spanien – kennen. Es weist den Weg zum Stadtzentrum. Auch in Deutschland existiert das Zeichen, allerdings noch nicht allzu lange. 2007 w...