Kommunalwahl Neue Liste für den Ulmer Gemeinderat

Ulm / cik

Die Neue ist die Erste: Die Wählervereinigung „Bündnis für lebenswerte Ortschaften“ (BLO), die zum ersten Mal zur Wahl des Ulmer Gemeinderats antritt, hat als erste der Listen ihre 40 Kandidatinnen und Kandidaten in nicht-öffentlicher Sitzung nominiert. Sie stammen überwiegend aus dem Ulmer Süden beziehungsweise Norden. 23 Kandidaten wohnen in Gögglingen-Donaustetten, neun in Jungingen und vier in Lehr.

Gerade in Gögglingen-Donaustetten sei es kein Problem gewesen, Interessenten zu finden, berichtet Denise Niggemeier. Sie selbst war 2014 für die Liste „Ulm hoch 3“ in den Gemeinderat gewählt worden, trat zuerst der Grünen-Fraktion bei und dann der Partei. Auch der Chemiker und Projektmanager Thorsten Urhahn (49), der Zweitplatzierte auf der neuen Liste, ist Grünen-Mitglied, einige weitere ebenso. An dritter Stelle kandidiert die Wirtschaftsmathe-Studentin Tanja Zast (22).

Für ihre Partei sei ihr Engagement auf einer Konkurrenzliste kein Problem, sagt Niggemeier. „Ich muss im Wahlkampf lediglich mein Parteimandat ruhen lassen.“ Sie hat auch bei der Nominierung der Grünen-Liste kein Stimmrecht.

Die Nähe zu den Grünen kommt nicht von ungefähr. Bei den Themen gibt es eine nicht geringe Schnittmenge. Das BLO setzt sich für Verkehrsberuhigung ein, für besseren Nahverkehr, Kinderbetreuung, Breitbandversorgung, Nahversorgung, Umwelt- und Landschaftsschutz.

Der BLO-Fokus liegt deutlich auf den Ortschaften. „Wir wollen den geänderten Bedürfnissen der Menschen dort Gehör verschaffen“, sagt Niggemeier, die gerade vom Kuhberg nach Böfingen umgezogen ist. Als Sprecherin für Verkehr und Infrastruktur der Grünen-Fraktion habe sie mitbekommen, dass den Bewohnern der Ortschaften gerade Themen wie Nahverkehr, Kinderbetreuung, Verkehrsberuhigung und Nahversorgung auf den Nägeln brennen. Sie werde häufig darauf angesprochen, dass diese Themen zu kurz kämen. „Offensichtlich reichen Vereinsförderung, Umgehungsstraßen und Feuerwehrgerätehäuser alleine nicht mehr aus.“

In der Gründungsphase habe es Bedenken gegeben, dass die Belange der einen Ortschaft gegen die einer anderen ausgespielt werden könnten, berichtet sie. Deshalb sei die Liste in „Nord“ und „Süd“ quotiert worden. Der jüngste Kandidat wird kurz vor der Wahl am 26. Mai 18, der älteste hat die 60 überschritten.