Wilhelmsburg Neue Kulturprojekte für die Wilhelmsburg

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Künstlerische „Burgfestspiele“, Neue Musik in einer Raumflucht und sogar „pulsierende Aderstrukturen“: Die Wilhelmsburg wird vom Sommer an Schauplatz vielfältiger Kulturprojekte. 100 000 Euro lässt sich das die Stadt Ulm kosten, 75 Förderanträge sind bei der Kulturabteilung für den „Pop up Space: Wilhelmsburg“ eingangen. Eine Jury hat sechs Projekte ausgewählt, mit denen die Burg zwischen Juli und November „bespielt“ wird.

Wichtigstes Auswahlkriterium war die „innere Belebung der Burg und das Ausprobieren unterschiedlicher Formate“, sagt Sebastian Huber von der Kulturabteilung. Es gehe nicht darum, wie etwa beim Theatersommer kurzfristig Menschenmassen auf die Burg zu bewegen, sondern um längerfristigere Nutzungen der Räume. Man habe performative Elemente dabei haben wollen, auch ein Angebot für Kinder und Jugendliche und ebenso ein Vorhaben mit Außenwirkung. Im Folgenden stellen wir die ausgewählten Projekte vor.

„Wilhelmsbüro/Creative Space“ heißt das Projekt der Hard- und Software-­Schmiede „Widerstand und Söhne“ und des Designbüros „Bootschaft – Büro für Gestaltung“. Diese beiden jungen Ulmer Firmen werden ihren Arbeitsplatz für zwei Tage pro Woche in die Festung verlegen. Sie ziehen aber nicht einfach um, sondern widmen sich dort zuvor unbekannten Problemen: Über eine Online-Plattform kann jede und jeder Aufgabenstellungen einreichen, nach 48 Stunden werden Ergebnisse präsentiert.

Ein ambitionierter Titel ist „Burgfestspiele“, ein Projekt des Neuen Saarbrückner Kunstvereins. Geplant ist ein achtwöchiges Kunst-Camp: Mitglieder des Vereins werden vor Ort leben, arbeiten und mit wechselnden Gast-Künstlerinnen und -Künstlern Kunstprojekte initiieren und umsetzen. Die Burgfestspiele sind dabei die Präsentationen der einzelnen Projekte.

Ein klingendes Projekt ist mit „Fünf Räume – Sieben Musiker­Innen“ dabei. Der Ulmer Komponist Alan Hilario wird ein zeitgenössisches Stück schreiben, das in vier nebeneinander liegenden Räumen sowie dem angrenzenden Flur gleichzeitig gespielt wird. „Durch das Öffnen und Schließen der Türen entstehen unterschiedliche Raumgestaltungen, um vielfältige Hörsituationen zu schaffen“, heißt es in der Konzeption.

Unter dem Titel „Das Polygonalsystem“ bespielen Ines Fiegert, Jeremias Heppeler und Christof Heppeler ein Stockwerk des Flankturms. Dieser unberührte Raum wird mit einem Netz umwoben, das um visuelle und akustische Elemente erweitert wird. Dadurch entstehen „pulsierende Aderstrukturen“, die sich mit dem Raum verbinden. Darüber hinaus nimmt das Trio durch audiovisuelle Reize, Projektionen, Text und Malerei Bezug auf die omnipräsenten Spuren und Zeichen der Burg. Die Gäste können sich selbst im Netz bewegen und Klänge erzeugen: „So entsteht ein Hybrid aus Ausstellung, Performance und interaktiver Installation.“

Die Theaterpädagogin Claudia Lemke und das Theater Mücke sind mit dem Projekt „Kinder in der Festung“ dabei. Gemeinsam mit benachbarten Kindertageseinrichtungen geht es um eine geschichtliche, fantasievolle und spielerische Auseinandersetzung mit der Burg. Die Kinder werden in Workshops ein Theaterstück entwickeln und dieses während des Familienfests des Kindergartens öffentlich aufführen.

Wem gehört die Burg?

Und die Fassade? An der wird der Schriftzug „This is | mine | all mine“ angebracht, um der Wilhelmsburg eine andere Art von Sichtbarkeit zu verleihen. Silvia Wienefoets und Ralph Walczyks Kunstwerk stellt sich den Fragen „Wem gehört der öffentliche Raum?“, „Wem gehört ein nationales Kulturdenkmal?“ und „Wem gehört letztendlich die Burg?“.

Diese Burg ist im Sommer und im Herbst also wieder in den Händen von kreativen Machern. Der „Pop up Space: Wilhelmsburg“ gehört zu den Projekten, mit denen seit 2016 bauliche und konzeptionelle Weichen für eine zukünftige Belebung und Nutzung der Festungszitadelle gestellt werden. 2017 hatte es im Rahmen des „Project Space: Wilhelmsburg“ unter anderem das tänzerische Projekt „Step by Step“, die klingende „Songs for the city“-Wandinstallation und das „Wilhelmsburg auf der Donau“-Event gegeben.