Leitung Neue Köpfe im Präsidium der Uni

Ulm / ruk

Der Senat der Universität Ulm hat die beiden Professoren Olga Pollatos (Psychologie) und Dieter Rautenbach (Mathematik) für zunächst drei Jahre in das Leitungsgremium gewählt.

Pollatos leitet die Abteilung für Klinische und Gesundheitspsychologie. Pollatos ist derzeit Prodekanin der Fakultät für Informatik, Ingenieurwissenschaften und Psychologie sowie Leiterin des Instituts für Psychologie und Pädagogik. Beide Ämter wird sie aufgrund der Wahl zur Vizepräsidentin aufgeben. Zudem fungiert die studierte Psychologin und Ärztin in ihrer Fakultät als Gleichstellungsbeauftragte. Dieter Rautenbach leitet das Institut für Optimierung und Operations Research an der Uni Ulm. Von 2013 bis 2015 war Rautenbach bereits Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften.

Die bisherigen Vizepräsidenten für Forschung beziehungsweise Medizin, die Professoren Joachim Ankerhold und Klaus-Michael Debatin, wurden im Amt bestätigt. Das heißt: Vier Vizepräsidenten statt bisher drei sind in dem Führungsgremium vertreten, das Prof. Michael Weber für mindestens drei weitere Jahre leiten wird. Auch Kanzler Dieter Kaufmann gehört weiterhin dem Präsidium an und verantwortet wie gehabt die Wirtschafts- und Personalverwaltung der Universität. Die bisherige Vizepräsidentin für Lehre und Internationales, Prof. Irene Bouw, stand nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung. Sie widmet sich künftig wieder der Forschung und Lehre am Institut für Reine Mathematik.