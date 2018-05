Soziales Neue Kita in Neu-Ulm für 114 Kinder

Offenhausen / Beate Storz

Im Offenhauser Gries wurde das Richtfest der Kita Bärenhöhle gefeiert. Im September gehen die ersten Gruppen in Betrieb.

Die Bärenhöhle auf der Schwäbischen Alb hat eine Filiale in Neu-Ulm bekommen. Zumindest dem Namen nach. Bärenhöhle heißt die neue Kindertagesstätte an der Schwabenstraße hinter dem Hallenbad. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. „Der Name steht für das Geborgene und Verborgene. Die Gruppen erhalten ebenfalls bärige Namen“, erklärte die künftige Leiterin Silvana Dobrzanski.

Dabei ist das neue Gebäude eigentlich das Gegenteil einer Höhle. Es ist nicht aus Felsenstein, sondern aus Holz gebaut. Und damit die Kleinen im Winter immer warme Füße haben, ist das Haus mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. In der neuen Tagesstätte finden insgesamt 75 Kindergarten- und 39 Krippenkinder Platz – das sind je drei Gruppen für Unter- und Über-Dreijährige. Aber nicht von Anfang an. Die zweite Kindergartengruppe wird es im Herbst 2019 ihren Betrieb aufnehmen, die dritte noch ein Jahr später geben.

Innenhof mit Wasserspielplatz

Die neue Kindertagesstätte hat ein großzügiges Foyer als Begegnungs- und Kommunikationsbereich. Hier können sich die Kinder von den Eltern verabschieden. Die Räume der Krippe sind räumlich von denen des Kindergartens getrennt. Die Gruppenräume liegen alle zum Innenhof hin. Dort entsteht ein groß angelegter Außenbereich mit Klettergeräten, Schaukeln und Wasserspielplatz. Ein großer Mehrzweckraum kann durch eine Falttrennwand vergrößert werden, so dass auch für Feste oder Elternabende genügend Platz ist.

Baubeginn war im vergangenen Herbst, ihren Betrieb aufnehmen soll die Kita im September. „Wir liegen im Zeitplan und bisher lief am Bau alles lief problemlos“, erklärt Karl-Eugen Scheel, der Abteilungsleiter Hochbau der Stadt Neu-Ulm. Die Firma Gumpp und Maier aus Binswangen haben das 3,3 Millionen Euro teure Gebäude errichtet.

Oberbürgermeister Gerold Noerenberg erklärte, dass die Stadt ihrer Pflicht nachkomme und für die Betreuung der jüngsten Neu-Ulmer sorge. So sind in den vergangenen fünf Jahren 239 Krippenplätze und 400 Kindergartenplätze entstanden. „Und wir bauen weiter, denn es besteht eine große Nachfrage. Aber auch die Firmen sind in der Pflicht. Sie sollten für ihre Angestellten ebenfalls Betreuungsplätze für Kinder bereitstellen.“

Das Rahmenprogramm des Richtfests gestalteten die 79 Kinder des städtischen Kinderhauses Zauberwald. Sie sangen das Lied vom Regenbogen und überreichten der künftigen Bärenhöhlen-Leiterin Dobrzanski und ihrer Stellvertreterin Sabrina Kaufmann einen Regenbogen, Luftballons und einen großen Schokoladenkuchen. Den Regenbogen wollen die Erzieherinnen im neuen Kinderhaus aufhängen, den Kuchen können sie aber nicht so lange aufheben, sondern vorher schon essen.