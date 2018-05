Einweihung Neue Kita am Ludwigsfelder Baggersee eingeweiht

Neue Kita am Ludwigsfelder Baggersee eingeweiht

Ludwigsfeld / Sonja Fiedler

Im März hat der evangelische Kindergarten „Andreas am See“ in Ludwigsfeld seine Arbeit aufgenommen, jetzt folgte die offizielle Einweihung mit Gottesdienst und Sommerfest. „Es ist wunderbar, wir sind sehr zufrieden“, sagte die Leiterin Miriam Bergmann. „Der Garten ist herrlich und wir haben helle, freundliche Räume.“

Die neue Kita liegt ganz in der Nähe des Ludwigsfelder Badesees und grenzt an das geplante Neubaugebiet Ulmer Hofgut. Obwohl im Baugebiet noch kein einziges Haus steht, sei die Einrichtung fürs Erste bereits voll, sagte Pfarrer Bernhard Werner von der Andreasgemeinde, die Träger der Einrichtung ist. „Die Kinder kommen aus ganz Neu-Ulm.“

75 Mädchen und Buben kann die Kita in drei Gruppen aufnehmen. Bisher sind zwei eingerichtet: die Libellen und die Glühwürmchen. Die Marienkäfer starten nach den Sommerferien. „Wir machen das Schritt für Schritt, damit die Kinder sich gut eingewöhnen können“, sagte Bergmann. Viele der Kleinen seien erst drei Jahre alt, zudem gäbe es eine Reihe von Kindern, die nur wenig Deutsch sprechen. Der Kindergarten teilt sich das Gebäude mit der Krippe, die bereits 2016 eingeweiht wurde. Hier werden 24 Kinder unter drei Jahren betreut. Insgesamt sind 13 Mitarbeiter in den Einrichtungen beschäftigt.

„Die Andreasgemeinde ist ein bewährter Träger“, lobte die Dritte Bürgermeisterin Rosl Schäufele bei der Einweihungsfeier. Insgesamt 2,5 Millionen Euro hat der Bau des Kinderhauses gekostet, 1,4 Millionen Euro entfielen dabei auf den Kindergarten. Bezahlt hat das die Stadt, sie stellt die Gebäude der Gemeinde kostenlos zur Verfügung. Betreuender Architekt war Guntram Aschoff. Zu Gast bei der Einweihung war der frühere Gemeindepfarrer Ernst Sperber. „Er hat mit Herz und Hand den Kinderhausausbau initiiert“, sagte Bergmann. Sperber: „Ich bin so was von zufrieden, wie all das geworden ist.“ Vor allem über den Garten freue er sich: „Die Außenanlagen sind die Visitenkarte des Kindergartens.“