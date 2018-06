Begegnungszentrale Neue Impulse fürs Herz des Flussfests

Ulm / Birgit Eberle

Der Markt der Donauländer belebt die Uferseiten. Neu sind die Schaukunstbühne und ein Kopfhörerkino.

Für zehn Tage hat die 2857 Meter lange Donau eine symbolische Doppel-Hauptstadt: (Neu-)Ulm, knappe 200 Kilometer von der Quelle entfernt, richtet zum elften Mal das beliebte Internationale Donaufest aus. Dessen stark belebte Zentrale ist der Markt der Donauländer und deshalb auch Kulisse für den Auftakt. Acht Trompeter der Jungen Bläserphilharmonie Ulm legen am Freitag, 6. Juli, um 17 Uhr mit der Donaufest-Fanfare los. Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch und sein bayerisches Pendant in Neu-Ulm, OB Gerold Noerenberg, werden die Gäste von einer Schachtel auf der Donau aus begrüßen. Die offizielle Eröffnungsfeier im Edwin-Scharff-Haus beginnt um 19 Uhr und wird von Markus Brock moderiert.

Von seiner Premiere an hat das Multikulti-Fest gezeigt, dass es nicht nur Sinn macht, sondern auch sinnlich ist: Die Gäste können über den Markt streifen und der Nase nach die knapp 40 Essens- und Getränkestände des Weindorfs besuchen. Letzteres beglückt in diesem Jahr nicht nur mit Rebensaft, sondern reicht erstmalig Gin-Sorten aus unterschiedlichen Anbaugebieten entlang der Donau. Doch neben Promille ist auch Überraschendes nach Noten geboten. Auf den Bühnen „Weindorf“ , „Donausalon“ und „Bühne Neu-Ulm“ wird gejazzt, gerockt und elektronisch abgefahren, was die Donauländer an Bord haben.

Wer Unikate liebt, wird von den Ständen der 65 Kunsthandwerker aus neun Donauländern nicht so schnell lassen können. Und weil Neugierde und Ausprobieren 2018 nicht den Kindern vorbehalten sind, können nun auch Erwachsene an kreativen Workshops teilnehmen: Die neu eingerichtete Schaukunstbühne auf dem Neu-Ulmer Marktgelände macht’s möglich. Generell soll der Begegnungscharakter verstärkt werden, auch an den Ständen wird es Angebote zum Mitmachen geben. Und am Neu-Ulmer Ufer schwimmt das Medienboot, von dem aus SWR, BR und die Kinderreporter der e.tage das Fest begleiten werden.

Quer durchs Marktgelände werden Walking Acts überraschende Momente liefern, etwa das Theater Irrwisch und der Zirkus Meer, Meister Eckart erklimmt die Neu-Ulmer Bühne. Sollte jemand raus aus dem Trubel wollen, bietet sich das Silent Cinema – Kopfhörerkino – auf der Neu-Ulmer Bühne an. Und das ohne gestört zu werden oder jemanden zu stören.