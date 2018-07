Tourismus Neue Heimat für Wohnmobile

Neu-Ulm / Harald John

Die jahrelange Suche nach einem Stellplatz für Wohnmobile ist beendet: Auf einer Fläche am Öschweg in Neu-Ulm soll bis zur kommenden Saison ein „Reisemobilhafen“ mit 49 Stellplätzen entstehen, wobei es in einer Ausbaustufe 100 werden können. Das 8000 Quadratmeter große Grundstück, das alte Ulmer noch als „Gold-Ochsen-Wiese“ kennen, ist Überflutungsgebiet, weshalb es unter anderem keine Toilettenanlagen geben wird und Stromsäulen, die im Fall eines Hochwassers demontiert werden können.

Finanzbürgermeister Martin Bendel erläuterte im Hauptausschuss die Vorteile. Zum einen werde der alte Stellplatz in der Friedrichsau nach und nach entlastet („wir werden ihn nicht mehr aktiv bewerben“), zum anderen liege die Stellfläche in Neu-Ulm außerhalb der Umweltzone, so dass – anders als in der Oststadt – auch ältere Wohnmobile anreisen können. Zudem sei das benachbarte Donaubad gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, Touristen könnten schnell und unkompliziert nach Neu-Ulm oder Ulm fahren.

Die Gesamtkosten liegen bei 600 000 Euro, wobei Ulm 400 000 Euro übernimmt. Die restliche Summe muss der Neu-Ulmer Stadtrat in seiner Sitzung am 25. Juli freigeben. Künftiger Betreiber des Platzes wird die Donaubad GmbH, sie soll auch die Kontrolle übernehmen. Eine Schranke ist nicht geplant, Camper können die tägliche Standgebühr am Kassenautomaten einzahlen.

„Für uns ist diese Entscheidung, sollte Neu-Ulm auch zustimmen, ein Quantensprung, sagt Wolfgang Dieterich, Geschäftsführer der Ulm/Neu-Ulm-Touristik. Schließlich expandiere der Markt der Wohnmobilisten, Reisemobil-Zeitschriften würden zunehmend über die Doppelstadt berichten. „Ich hatte in den letzten Jahren viele Anfragen wegen eines Stellplatzes“, so Dietrich. Die könne er nun demnächst beantworten. Zudem würde der Platz in der Friedrichsau, der als Park & Ride-Platz gedacht sei, entlastet. Nach Schätzungen der Touristiker kommen jährlich 7000 Wohnmobile nach Ulm, es gibt rund 15 000 Übernachtungen. Die Gäste geben im Schnitt 50 Euro pro Tag aus, das macht jährliche Umsätze von rund 750 000 Euro.