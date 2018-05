Soziales Neue Gruppenleiter für Projekt „Grünfinder“ gesucht

Ulm / swp

Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller beginnt im Juni mit einer Schulung neuer Gruppenleiter für ihr Projekt „Grünfinder“. Das ist ein naturpädagogisches Angebot, mit dem benachteiligte Kinder in ihrem direkten Umfeld die Natur erleben, entdecken und erforschen können, beispielsweise im Rahmen der Nachmittagsbetreuung von Schulen. Seit drei Jahren unterstützt die Kinderstiftung das Projekt zur Chancengleichheit, das es auch an der Längenfeldschule in Ehingen gibt.

Mitmachen können Menschen, „die sich für benachteiligte Kinder einsetzen möchten und denen die Natur am Herzen liegt“, heißt es in der Ausschreibung. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigten, dass in ärmeren Familien Unternehmungen und Ausflüge in die Natur häufig zu kurz kommen.

Im Juni startet die kostenlose Schulung, die über ein Jahr läuft. Inhalte sind allgemeine pädagogische Themen, Natur- und Erlebnispädagogik und anderes mehr. Die Betreuung der wöchentlichen Gruppentreffen von bis zu zwölf Kindern wird dann begleitet von einer pädagogischen Kraft der Schule. Das Angebot ist jahreszeitlich geprägt. Es reicht von Bastel- und Bauaktionen wie Vogelhäuschen, Fledermauskästen oder Insektenhotels über Kastanienseife bis zur Stadtteilrallye.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter kinderstiftung-ulmdonauiller.de oder bei Projektleiterin Anna Bantleon unter Tel. (0731) 20 63 26.