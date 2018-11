Rotes Kreuz Neue DRK-Wache auf dem Oberen Eselsberg

Ulm / Barbara Hinzpeter

Direkt neben der Uni-Chirurgie auf dem Oberen Eselsberg entsteht eine neue Rotkreuz-Rettungswache samt Außenstelle der DRK-Landesschule – zusätzlich zur bestehenden Rettungswache in der Ulmer Oststadt.

Dem jetzigen Spatenstich vorausgegangen war eine lange Standortsuche. Das machten alle Redner deutlich. Ihr Vorgänger Götz Hartung habe die Zeichen der Zeit früh erkannt und einen Platz für eine neue Rettungswache in Uni-Nähe gesucht, sagte DRK-Kreisverbandspräsidentin Ronja Kemmer. „Wir haben einen langen Weg hinter uns.“

Denn die Rettungskräfte seien in der 2008 eröffneten Wache in der Stuttgarter Straße schon bald wieder an ihre Grenzen gestoßen. Die Zahl der Fahrzeuge habe sich seither von 18 auf 36 verdoppelt, erläuterte David Richter, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes Heidenheim-Ulm. Hintergrund sei die stark gestiegene Zahl der Notfalleinsätze. Daher sei ein zusätzliches Quartier nötig geworden.

Bereits im Januar 2013 waren Uniklinikum und Rettungsdienst näher zusammengerückt: Damals bezog das Rote Kreuz die von der Universität gemieteten Räume in der Staudinger Straße – als Übergangslösung. Seither lief die Suche nach einem geeigneten Standort auf dem Oberen Eselsberg weiter. Der wurde 2016 zusammen mit dem Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg gefunden: in direkter Nachbarschaft zum Klinikum an der Albert-Einstein-Allee mit Zufahrt zur Klinik.

Von der Nähe zur Klinik profitierten die Patienten – sowohl in der Notfallrettung als auch beim innerklinischen Transport, für den das DRK verantwortlich ist, so Richter. Auf dem Oberen Eselsberg werden künftig 14 der 36 DRK-Fahrzeuge stationiert.

Bessere Ausbildung

Ideal sei der Platz auch für die Außenstelle der DRK-Landesschule, die im Obergeschoss der Wache ihr Domizil finden soll, betonte DRK-Landesgeschäftsführer Hans Heinz. Durch die Nähe zum Klinikum seien – etwa in Form von Referenten – Synergien möglich, die sich positiv auf die Qualität der Ausbildung auswirkten. Er sei froh, dass das Land, das den Bau der Rettungswache fördert, „so großzügig war und uns mit ins Boot genommen hat“. Zu verdanken sei das auch der „Ulmer Hartnäckigkeit“. Neben der dreijährigen Notfallsanitäter-Ausbildung werden Lehrgänge für Rettungshelfer, Rettungssanitäter und Ausbilder angeboten.