Die Landesregierung hat am Donnerstag eine neue Corona-Verordnung veröffentlicht. Sie tritt am Montag in Kraft. Auch für Öffnungsstufe eins, die aktuell in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis gilt, gibt es einige Lockerungen. Bleibt die Inzidenz im Alb-Donau-Kreis so niedrig wie momentan, gelten dort dan...