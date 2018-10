Seiten-Bühne Neue Compagnie: Von Einsamkeit und Erkennen

Ulm / Christina Kirsch

„Man hat genau gesehen, was die darstellen wollten“, urteilt Matilda nach der öffentlichen Probe des Tanztheaters Ulm. Die Elfjährige ist mit ihren Eltern ins Große Haus gekommen und wie rund 150 andere Besucher ganz beeindruckt von den beiden Szenen aus „Gesichter der Großstadt“ von Reiner Feistel, dem neuen Ballettdirektor, der nun „Direktor des Tanztheaters“ heißt.

Die junge Compagnie mit Tänzern aus sieben Nationen habe sich erst noch finden müssen, hat der Tanzchef zuvor dem Publikum erklärt. 300 Bewerbungen seien für die zehn Stellen eingegangen.

Sein Stück „nach Gemälden von Edward Hopper“ hat am 18. Oktober Premiere. Zwei „Bilder“ der Produktion hat die Compagnie am Samstag vorab vorgestellt. Da zeigte sich, dass in der Inszenierung einzelne Figuren wie der Kellner und der Nachtschwärmer ihr jeweiliges Gemälde verlassen und sich neue Bilder suchen. „Die Leute haben während der Probe die Hopper-Bilder gegoogelt, um sich die Originale anzuschauen und zu vergleichen“, erzählt Matildas Vater. Das geht natürlich nur in einer Probe. Auch „wie die miteinander gesprochen und einzelne Schritte wiederholt haben“, beeindruckte das Publikum dabei.

Der Ballettabend wird zwei Teile haben. Im ersten erzählen die Tänzer vor der Kulisse der Hopper-Gemälde von Einsamkeit und Momenten der Sehnsucht. Jede Figur hat ein Davor und ein Danach. Nach der Pause tritt das Ensemble zur Musik der „Vier Jahreszeiten“ in der Version „Vivaldi: Recomposed” des Komponisten Max Richter auf. „Die Menschen werden sich erkennen“, kündigt Chefdramaturg Christian Katzschmann an.