Ulm/Ehingen / uwe

Die neuen Leiter der Anna-Essinger-Schulen stehen fest, das hat die Stadt Ulm gestern Nachmittag mitgeteilt: Markus Brenner übernimmt an der Realschule das Amt von Wolfgang Stallasch, der in Pension geht. Dieter Greulich wird am Gymnasium Nachfolger von Marius Weinkauf. Ihn zieht es nach Bilbao. Beide wechseln aus Ehingen an den Kuhberg. Der 46-jährige Brenner ist stellvertretender Schulleiter an der Realschule Ehingen. Greulich übt dasselbe Amt seit 2015 am Johann-Vanotti-Gymnasium aus.