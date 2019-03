Neue Ansprache an die altbekannten Wildpinkler

Matthias Stelzer

In Zeiten der Digitalisierung müssen sich auch Wildpinkler umstellen. Sowohl sprachlich als auch in ihrer Risikoabschätzung. Zumindest in der Ulmer Heimstraße könnte das unbedachte Blankziehen an einem der Stadtmauerhäuschen zu ungewollter Internet-Popularität führen. Wenn man der deutlichen Ansprache auf einem Warnschild glauben darf. Beim Filmportal Youtube sind trotz ausgiebiger Recherche bisher allerdings noch keine pikanten Heimstraßen-Clips auffindbar. Eine Kamera, die das auf das Wesentliche reduzierte Schild und den angrenzenden Stadtmauerbereich bewacht, ist nicht zu finden. Bleibt also bis auf Weiteres nur die Frage: Deutliche Vorankündigung? Leere Drohung oder Fasnet?