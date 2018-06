Beschluss Neubauprojekt am Zinglerberg vorerst gestoppt

Ulm / Christoph Mayer

Ulmer Stadträte vertagen Beschluss über Neubauprojekt am Zinglerberg wegen fehlender Stellplätze.

Kann man bei einem innerstädtischen Neubauprojekt auf Stellplätze verzichten? Die Stadtverwaltung sagt ja, Grüne und SPD sehen das ebenso. Doch Freie Wähler und CDU haben damit Probleme. Weshalb der Bauausschuss des Gemeinderats den Bebauungsplan „Adolph-Kolping-Platz 5“ nicht auf den Weg brachte. Der Beschluss wurde auf Antrag von FWG und CDU ausgesetzt, die Verwaltung muss nacharbeiten.

Es geht um ein Bauvorhaben der St.-Elisabeth-Stiftung auf einem schmalen Streifen zwischen Adolph-Kolping-Platz und Promenade. Die Stiftung hat das marode Haus am Zinglerberg vor einigen Jahren gekauft. Es soll einem Neubau weichen: einem integrativen Wohnprojekt für Studenten, Auszubildende und behinderte Jugendliche. Geplant sind 19 Studentenapartments und 9 Zimmer für Behinderte in einer WG.

Speziell ein Aspekt regt die Anlieger der rückseitigen Promenade auf: Stellplätze oder eine Tiefgarage sind nicht vorgesehen. Ihre Sorge: Die gravierende Parkplatznot im Quartier verschärft sich künftig.

Unverhältnismäßig teuer

Zwar muss ein Bauherr stets Stellplätze nachweisen. In diesem Fall will die Verwaltung aber davon absehen, die Landesbauordnung hat sie auf ihrer Seite. Denn Parkplätze lassen sich auf dem schmalen Grundstück nur unverhältnismäßig teuer bauen, es müsste ein zusätzliches Tiefgeschoss gebaut werden. „Jeder Stellplatz wäre somit so teuer wie ein Maserati“, sagte Stadtplaner Volker Jescheck. „Das ist kontraproduktiv.“ Es bestehe die Gefahr, dass der Bauherr dann von seinem Vorhaben Abstand nehme.

„Mit etwas Willen könnte man Stellplätze schaffen, die nicht so teuer sind“, glaubt Gerhard Bühler (FWG). Er denkt an ein per Pkw-Aufzug erreichbares Tiefgeschoss. Die Stadt müsse deshalb noch einmal mit dem Grundstückseigentümer verhandeln. Auch Sabine Schuler (CDU) sieht das so. „Es kann nicht sein, dass der Parkverkehr in die Fläche geht.“ Zwar brauche ein Student, der so zentral wohne, kein Auto, so die Stadträtin. „Aber er hat eins und bringt es nach Ulm mit.“

Brigitte Dahlbender (SPD) konnte sich da nur an den Kopf fassen. Ständig rede man über Klimaschutz und nachhaltige Mobilität, aber gehe es um Stellplätze, sei alles vergessen. „Wozu bauen wir denn eine Straßenbahn?“

Falls man eine Tiefgarage baue, würde der Standort für Studierende mit Auto wegen der dann zu hohen Miete uninteressant, sagte Baubürgermeister Tim von Winning. Er verwies darauf, dass die Stadt zuletzt bei City-Neubauprojekten regelmäßig Stellplatzbefreiungen zugelassen habe. Dennoch will sich die Stadt jetzt um eine Kompromisslösung bemühen und diese dem Ausschuss in der nächsten Sitzung zur Beratung vorlegen. Volker Jescheck zufolge ist angedacht, dass sich der Bauherr um Ausweichstellplätze in Nachbarprojekten bemüht. Oder dass er die künftigen Mieter vertraglich dazu verpflichtet, kein Auto zu halten.

Vor allem bei den Grünen hat die Aussetzung des Beschlusses Empörung hervorgerufen. In einer nach der Sitzung verschickten Pressemitteilung kritisiert die Fraktion „den Versuch von FWG und CDU, einen Bebauungsplan für den Adolph-Kolping-Platz 5 zu verhindern, wenn keine Stellplätze auf dem Grundstück geschaffen werden“.

Stets die gleiche Diskussion

Scheitere das lobenswerte und gemeinnützige Bauprojekt an Parkplätzen, würde dies die Haltung des Bauausschusses zum Wohnungsbau sehr deutlich machen. Bei jedem Projekt in der Innenstadt gebe es die gleichen Parkplatz-Diskussionen, so die Grünen. Es sei höchste Zeit, eine Stellplatzsatzung zu diskutieren und zu beschließen, die eine grundsätzliche Haltung zu diesem Thema festlegt. Und weiter: „Es ist falsch, den Mietern Parkplätze aufzuzwingen. Wenn schon rund 60 Millionen Steuergeld für die Tiefgarage am Hauptbahnhof ausgegeben werden, sollte man den künftigen Mietern überlassen, wie sie ihre Mobilität organisieren.“