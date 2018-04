Stadtplanung Neubaupläne für altes Kriegsspital in Neu-Ulm

Das Gelände an der Memminger Straße: Das Kriegsspital (das große Haus mit dem Knick im Bild links) wird umgebaut und danach fast so aussehen wie vor dem Zweiten Weltkrieg (oben). © Foto: Fotos: Volkmar Könneke, Stadtarchiv Neu-Ulm

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Es tut sich wieder was am Bahntrog in Neu-Ulm. Dort, wo sich die Realgrund im Bereich des „Südstadtbogens“ an der Memminger Straße gerade mit unliebsamen Bombenfunden plagt, sollen – wie mehrfach berichtet – Wohnungen, Gewerbeflächen und ein 13-geschossiger Büroturm entstehen. Auf der anderen Seite des Bahntrogs befindet sich ein Teil der Bundesfestung, das so genannte Kriegsspital. Dazu kommt noch ein Flachbau, in dem ein Spielcasino untergebracht ist. Beides gehört dem Familienunternehmen Panescu-Immobilien aus Kempten. Und dieses hat nun Großes vor.

Im Fachausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wurde gestern der Entwurf vorgestellt: Panescu-Immobilien will mit Hilfe der F64-Architekten, ebenfalls aus Kempten, das alte Kriegsspital umbauen: Das Satteldach wird abgerissen, darauf sollen zwei Stockwerke gesetzt werden.

Die Flächen im Keller, im Erd- und im Obergeschoss sind weitgehend an Gewerbetreibende und Dienstleister vermietet. Und das soll so bleiben. In den beiden aufgesetzten Stockwerken sollen insgesamt 55 Wohnungen untergebracht werden. Das Ganze ist mit dem Denkmalschutz abgesprochen und genehmigungsfähig, denn: Nach dem Umbau würde das Kriegsspital wieder fast so aussehen wie vor der Zerstörung durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg (sieht das historische Foto).

Mehr noch: Der Bauherr will den benachbarten Flachbau abreißen und auf dem Gelände weitere Wohnungen bauen, in mehreren fünf- bis achtgeschossigen Gebäudeteilen. Sie sollen das Pendant zum „Südstadtbogen“ bilden. Geplant sind in diesem Bereich auch zwei Tiefgaragen mit 55 Stellplätzen im Bereich des Kriegsspitals und 146 Stellplätzen unter den Neubauten. Die Erschließung des gesamten Geländes soll über die Turmstraße erfolgen.

Mit dem ersten Bauabschnitt, also dem Umbau des Kriegsspitals, könnte 2020 begonnen werden, mit den Neubauten dann 2024. Zuvor müsste die Stadt aber das Baurecht schaffen, sagt Andreas Buchner von den F64-Architekten.