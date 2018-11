Tiergarten Neubau und Zoopädagogin für den Tiergarten

Next

Ulm / Carolin Stüwe

Im Tiergarten in der Friedrichsau ist vieles im Umbruch: Ein neuer Baubetriebshof ist dringend notwendig, und das Hauptgebäude, Baujahr 1966, wird saniert. Eine Zoopädagogin plant zielgruppengerecht Führungen, die dann die acht ehrenamtlichen Zoolotsen übernehmen. Und es gibt neue Tiere und ein ehrgeiziges Fischzuchtprojekt.

Bauvorhaben Für 2,56 Millionen Euro wird ab Sommer 2019 nördlich des Hauptgebäudes ein neuer Betriebshof gebaut. Der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt hat den Plänen der Gräfe Architekten aus Ulm zugestimmt. Der eingeschossige Flachdachbau wird im Passivhausstandard gebaut und aufgeteilt in einen größeren Veterinärraum, Sanitär- und Umkleideräume sowie eine Fischzucht. Dort können vom Aussterben bedrohte heimische Fischarten sowie die „Futterfische“ fürs Donauaquarium gezüchtet werden.

Der Altbau wird komplett saniert, und die Futterküche erhält ein Schaufenster, damit Besucher sehen können, was Zootiere alles so fressen. Auf die Dächer beider Gebäude wird eine Photovoltaikanlage montiert, „um die Stromkosten im Tiergarten zu senken“, hieß es in der Ausschusssitzung. „Wir freuen uns sehr auf die Neuerungen und planen bereits die reibungslose Versorgung der Tiere während der Bauphase bis voraussichtlich 2021“, sagt Stefanie Kießling, promovierte Biologin und Sachgebietsleiterin des Tiergartens. Die Besucher würden vom Bauen kaum etwas merken.

Zoopädagogik Isabel Jabs heißt die neue Zoopädagogin. Die studierte Tierärztin ist 46 Jahre alt, Mutter zweier Kinder und hat eine Viertel-Arbeitsstelle, um den Einsatz der acht externen „Zoolotsen“ zu koordinieren. Diese acht sind angehende Biologen, auch Lehramtsstudenten, die bisher schon bei Führungen – rund 280 pro Jahr – im Einsatz waren.

„Künftig soll das Angebot ausgebaut und besser angepasst werden: an die Zielgruppen wie Kindergartenkinder und Senioren“, sagt Isabel Jabs, die zu fast jedem Tier eine Geschichte weiß. Bei Schülern wolle man möglichst auf den Lehrplan eingehen. Auch privat gebuchte Kindergeburtstage und Nachtwanderungen sind wieder geplant.

Homepage Wie in anderen Einrichtungen der Stadt wurde auch die Homepage des Tiergartens neu gestaltet mit Öffnungszeiten, Preisen (siehe Infokasten), Kontaktadressen, möglichen Praktika, Patenschaften sowie dem Link „Unsere Tiere“. Dort sind jede Menge Fotos von Fischen, den Hängebauchschweinen Ernie, Franz und Benedict sowie vom letzten winterharten Känguru zu sehen.

Tiere Im Terrarium mit dem neuen Chamäleon Picasso – der Vorgänger Dali starb an Altersschwäche – muss man erst suchen, um die gut getarnte Leguanart zu finden. Neuzugänge in Weiß und Cremefarben gibt es bei den Ziegen im Gehege „Kessel Buntes“. Denn dort leben auch ein Lama, Esel und schwarze „Augsburger Hühner“. Zu den Hühnern sagt Stefanie Kießling: „Wir wollen nach und nach vom Aussterben bedrohte Haustierrassen in unsere Tierwelt mit aufnehmen.“

Was seit 2003 an Damwild erkrankt oder auf natürliche Weise gestorben ist, wurde nicht mehr ersetzt, weil Ulm aus dem gemeinsamen Zuchtprogramm mit der Wilhelma ausgestiegen ist. Die letzte einsame Hirschkuh zog jetzt in einen Zoo nach Sachsen um – und wurde gleich von einem Hirsch begrüßt. „Unser rundum einsehbares Gehege bietet nicht genug Rückzugsmöglichkeiten für die scheuen Tiere, deshalb bleibt es jetzt erst mal Ausweichgehege für andere Tiere, solange wir bauen“, sagt die Zoo-Chefin.

Tierpfleger Thomas Kellhofer wiederum ist stolz auf die 19 jungen „Streber“ im Extra-Aquarium. Der Fischexperte möchte mit dieser in der Donau vom Aussterben bedrohten Barsch-Art ein Zuchtprogramm aufbauen. „Schreiben Sie doch die Überschrift ,Endlich Streber im Ulmer Tiergarten’“, sagt er lachend.