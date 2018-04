Karlstraße Neubau mit 55 Wohnungen plus Gewerbefläche

Ulm / Chirin Kolb

Realgrund plant an der Karlstraße 55 Wohnungen und einige Gewerbeflächen. Die bestehenden Häuser werden abgerissen.

Der Ulmer Bauträger Realgrund plant an der Karlstraße ein weiteres Bauprojekt – ganz in der Nachbarschaft früherer. Direkt angrenzend an den Karlsbau, wo Realgrund seinen Firmensitz hat, sollen Wohnhäuser mit Gewerberäumen im Erdgeschoss entstehen. Schräg gegenüber des Karlsbaus hat Realgrund das Grundstück der früheren Shell-Tankstelle mit 60 Wohnungen und einem Laden für einen Bäcker bebaut.

An der Ecke Karlstraße/Ensingerstraße sind 55 Wohnungen geplant. Realgrund ist es gelungen, nach und nach mehrere Grundstücke zu kaufen. Sie sollen „zu einem zusammenhängenden Projektgrundstück vereint“ werden, wie es die Stadtverwaltung formuliert. Die bestehenden Häuser werden abgerissen, die Mietverträge laufen aus, die Räume stehen teils schon leer.

Gehweg wird schmaler

In einer Planungskonkurrenz mit vier Architekturbüros sollte eine städtebaulich, architektonisch und gestalterisch überzeugende Konzeption gefunden werden. Die Jury entschied sich einstimmig für den Entwurf des Hamburger Büros KPW Papay Warncke und Partner. Er sieht vier gestalterisch unterschiedliche Einheiten vor. Die Häuser haben fünf Geschosse plus Staffelgeschoss, entlang der Ensingerstraße drei Geschosse. Die Fassaden bestehen aus farblich abgestuftem Klinkermauerwerk. Die Tiefgarage wird von der Wilhelmstraße aus angefahren.

Die neuen Gebäude rücken näher an die Karlstraße heran, der an dieser Stelle sehr breite Gehweg wird schmaler – so, wie er an den Nachbarhäusern Richtung SWU bereits ist.

Laut Jury vermitteln die Fassaden „den Eindruck einer hochwertigen innerstädtischen Wohnnutzung“. Die Gebäude sehen demnach zeitgemäß aus, nehmen aber gründerzeitliche Elemente auf. Stadtverwaltung und Stadträte im Bauausschuss freuen sich über das Vorhaben. „Die erfreuliche Entwicklung in der Karlstraße geht weiter“, sagte Baubürgermeister Tim von Winning im Bauausschuss, dem das Projekt vorgestellt wurde.

Nach der Überarbeitung des Entwurfs und der Detailplanung kann ein Bauantrag gestellt werden, ein Bebauungsplan ist nicht nötig. Die Stadtverwaltung rechnet mit einem Beginn der Bauarbeiten zwischen Herbst dieses Jahres und dem Frühjahr 2019. Zur Höhe des Investitionsvolumens machte Realgrund noch keine Angaben.