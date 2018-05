Pflege Neubau am Altenheim Dreifaltigkeitshof

Ulm / Chirin Kolb

Auf die Bewohner des Ulmer Altenheims Dreifaltigkeitshof kommen unruhige Zeiten zu. Danach aber soll alles besser sein als bislang. Die Evangelische Heimstiftung, die Trägerin des Dreifaltigkeitshofs neben der Dreifaltigkeitskirche und dem Haus der Begegnung, plant einen teilweisen Abriss. Der stark sanierungsbedürftige L-förmige westliche Gebäudeteil, 1955 in Betrieb gegangen, soll durch einen ebenfalls L-förmigen Neubau ersetzt werden. Es entstehen wieder Pflegeplätze und betreute Seniorenwohnungen – aber nicht nur.

In den Neubau zieht auch ein Kindergarten ein. Der Dreifaltigkeitshof wird damit ein „Quartiershaus“, wie die Evangelische Heimstiftung mit Sitz in Stuttgart dieses Konzept nennt. „Es soll kein abgeschottetes Senioren- und Pflegeheim sein, sondern ein Haus, in dem sich auch die Nachbarschaft trifft“, sagt Pressesprecherin Alexandra Heizereder. Das tue den Bewohnern gut und werde auch von ihren Angehörigen begrüßt.

Konzept Quartiershaus

An anderen Standorten habe sich das Konzept der Quartiershäuser bewährt, sagt Heizereder. Altenheime werden mit Kindergärten kombiniert, es kann beispielsweise auch mal eine Mensa für Schüler aus der Nachbarschaft geben oder einen Gemeinschaftsraum, der für Veranstaltungen gemietet werden kann. Im Ulmer Dreifaltigkeitshof ist ein dreigruppiger Kindergarten vorgesehen. Der Träger stehe noch nicht fest, die Räume würden aber von der Stadt Ulm gemietet.

Bis es so weit ist, werden freilich noch ein paar Jahre vergehen. Der Aufsichtsrat der Evangelischen Heimstiftung habe den Grundsatzbeschluss für den Neubau gefasst, weitere Beschlüsse stehen aber noch aus. Heizereder rechnet mit dem Beginn des Abrisses frühestens im Frühjahr 2019. Da der Neubau in mehreren Bauabschnitten verwirklicht wird, ist nach erster Schätzung mit einer kompletten Fertigstellung im Lauf des Jahres 2022 zu rechnen.

Bau in mehreren Abschnitten

Dass in mehreren Abschnitten abgerissen und gebaut wird, liegt an einem einfachen, aber äußerst schwerwiegenden Grund. Die derzeit rund 130 Bewohner sollen während der Bauzeit im Dreifaltigkeitshof bleiben können. Die Logistik sieht vereinfacht gesagt so aus: Erst wird ein Flügel abgerissen, die Bewohner beziehen Räume in anderen Gebäudeteilen. Nach der Fertigstellung eines Flügels wird er belegt, bevor der nächste abgebrochen wird. „Niemand wird seinen Platz verlieren“, versichert Alexandra Heizereder.

Allerdings werden die Heimplätze während der Bauzeit sukzessive verringert. Im Neubau sollen neben dem Kindergarten 75 Pflegeplätze und 21 betreute Seniorenwohnungen sowie eine eingeschossige Tiefgarage untergebracht werden. Die Bewohner können dann über das Assistenzsystem „Aladien“ verfügen, das ihnen das Leben leichter und sicherer machen soll (siehe Info-Kasten). Die Evangelische Heimstiftung rechnet derzeit mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 24 Millionen Euro. Der östliche Teil des Dreifaltigkeitshofs mit seinem charakteristischen Rundbau bleibt unverändert.

Mit dem Vorhaben hat sich kürzlich bereits der Bauausschuss des Gemeinderats befasst und einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. „Es ist ein wunderschönes Projekt“, sagte Helmut Kalupa, der Leiter der Abteilung Städtebau. Besonders gefällt ihm, dass in den Neubau auch ein Kindergarten einzieht. Der Außenspielplatz am benachbarten Kindergarten Adlerbastei werde erweitert.