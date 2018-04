Initiative Neu-Ulm: Ehrenamtmesse will Jugendliche werben

Neu-Ulm / Beate Storz

Helfen – aber wie? Helfen – aber wo? Helfer werden immer gebraucht. Die Art der Hilfe ist vielfältig. Ob in Sportvereinen, bei der Feuerwehr oder als Reisebegleiter für Senioren, viele Verantwortlichen in Einrichtungen und Vereine suchen Ehrenamtliche. Bei der Neu-Ulmer Ehrenamtmesse am kommenden Samstag im Edwin-Scharff-Haus können Interessierte direkt mit den Anbietern von Ehrenämtern in Kontakt treten. Die Messe soll Schnittstelle sein zwischen potenziellen Helfern und Angeboten, wo Hilfe benötigt wird.

Die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm wechseln sich mit der Ausrichtung ab. In Neu-Ulm findet die Messe nunmehr das vierte Mal statt, veranstaltet von der Initiative Ehrenamt Neu-Ulm. In diesem Jahr haben die Organisatoren erstmalig mit einem Flyer und einem Facebook-Auftritt versucht, Jugendliche auf ihr Angebot aufmerksam zu bachen, berichtete die Vorsitzende der Initiative, Christina Richtmann, in der Pressekonferenz. „Durch G8 fehlt der Nachwuchs, die Jugendlichen sind so sehr mit der Schule beschäftigt, dass sie nicht mehr die Zeit für ein Ehrenamt haben.“ Richtmann hofft, dass sich die Situation mit der Wiedereinführung von G9 wieder ändert.

Auch die Aussteller sind auf Jugendliche eingestellt. Richtmann sieht bereits für 14-jährige Aufgabenfelder. So könnten sie beim ADFC oder bei der Feuerwehr aktiv sein. „Wir haben die Aussteller aufgefordert, sich Gedanken zu machen, wo Jugendliche sich engagieren könnten und für sie spezielle Angebote vorzubereiten“, erklärt Richtmann. Mit dieser Aktion hofft sie, den Nachwuchs in den Ehrenämtern zu sichern, sie sollen quasi in das Amt hineinwachsen.

Von Sport bis Rettungswesen

Auch bei den jungen Rentnern, also bei den 60- bis 65Jährigen, sieht Richtmann ein Potential: „Sie haben die Lebenserfahrung und sind noch fit. Würden sie gleich ein Ehrenamt ausüben, so hätten sie eine Aufgabe und die Gefahr der Leere in ihrem Leben würde nicht bestehen.“ So vielfältig die Menschen sind, so vielfältig sind auch ihre Vorstellungen, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Die Einen wollen in ihrem Beruf bleiben und die Anderen wollen genau das Gegenteil ihres Alltagsjobs. Dafür bietet die Messe eine große Auswahl an Betätigungsfeldern“, sagte Richtmann.

In diesem Jahr sind 43 Aussteller im Edwin-Scharff-Haus vertreten, die meisten Akteure sind selbst Ehrenamtliche. Das Angebot reicht von sozialer Arbeit über Sport, Rettungswesen, Umweltschutz bis hin zu Musik. So sind die Stadtkapelle Neu-Ulm, der Seniorenbesuchsdienst der Caritas, Gute Clowns, das Donaubüro, ein Anbieter für Reisebegleitung von Senioren oder die Verkehrswacht dabei. Vorträge über das Ehrenamt runden die Messe ab.

Finanzkaufmann Fred de Marco erklärt um 12 Uhr, wie Ehrenamtliche bei ihrer Tätigkeit versichert sind. Ehrenamtliche werden um 14 Uhr in einer Diskussionsrunde über ihre Arbeit sprechen. Und um 15 Uhr stellt die VR-Bank Neu-Ulm ihr Crowdfunding-Programm vor. Die Neu-Ulmer Feuerwehr gestaltet um 13 Uhr eine Modenschau. Allerdings weniger der neueste Chic aus Paris, sondern die Uniformen.welche Feuerwehrleute beim Einsatz tragen.