Kommentar Edwin Ruschitzka zu den Festen in Neu-Ulm Neu-Ulm inszeniert sich

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Neu-Ulm hat sich zur Stadt der Feste und Festivitäten gemausert. Das in die Jahre gekommene und schon etwas angestaubte Stadtfest, unlängst am 9. Juni gefeiert, kommt nicht mehr allein daher. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Veranstaltungen, die der Stadt gut tun. Beispielsweise „Neu-Ulm spielt“, ein Familienfest, das am Samstag Tausende in die Innenstadt gelockt hat. Groß und klein tummelten sich in der Ludwigstraße, auf dem Rathaus- und Heiner-Metzger-Platz, um Spaß zu haben. Händler, Vereine und Organisationen machten mit, um sich selbst zu präsentieren und Spaß zu bieten. Eine echte Win-win-Situation.

Gleich am 6. Juli geht’s bis zum 15. Juli weiter mit dem Donaufest, das Neu-Ulm gemeinsam mit Ulm feiert. Das Neu-Ulmer Ufer wird längst nicht mehr stiefmütterlich behandelt und bietet einiges – sicher auch den schönen Blick auf Ulm. Der nächste Höhepunkt dürfte die Neuauflage von „Kultur auf der Straße“ am Samstag, 18. August. Mitten in den Sommerferien lockt die Stadt mit Künstlern, Kunst, Streetfood und Musik ins Zentrum. Der Töpfermarkt am 1. und 2. September schließt sich fast an. Er ist neben dem Kunsthandwerkermarkt im Frühjahr ein weiterer Magnet, der auch ohne verkaufsoffene Sonntag bestehen könnte.

Neu-Ulm versteht sich inzwischen zu inszenieren. Und davon profitieren alle.