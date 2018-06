Veranstaltung „Spiel-Aktion“ in Neu-Ulm erfreut Besucher

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Händler, Vereine und Organisation haben zum vierten Mal einen gewaltigen Parcours aufgebaut. Zur Freude vieler Familien.

Gäbe es im altehrwürdigen Spiele-Klassiker „Monopoly“ eine Ludwigstraße, einen Rathaus- und einen Heiner-Metzger-Platz, wären das besonders lukrative Stellen. Wie im richtigen Leben möchte man nach einem Besuch der Neu-Ulmer Innenstadt am Samstag meinen. In „Monopoly“ geht’s darum, viel Geld zu scheffeln. Das stand nicht im Mittelpunkt von bei „Neu-Ulm spielt“. Zwar trommeln bei dieser Veranstaltung 80 Händler, Vereine und Organisationen in eigener Sache, aber sie bieten dabei Groß und Klein ein paar überaus vergnügliche Stunden.

Die kleine Lea Schumacher (4) betatscht auf dem Rathaus-Platz mit ihren pinkfarbigen Fingern einen VW-Bus der Polizei, der inzwischen so bunt aussieht, als sei er der Alt-68er-Flower-Power-Generation entsprungen. Das Bemalen unter Aufsicht von Polizeihauptkommissar Jürgen Wahls macht ihr Spaß, auch wenn sie auf die entsprechende Frage nur verlegen mit dem Kopf nickt. „Das Schüchterne hat sie nicht von mir“, sagt die Mama und lacht. Besagter Polizeibus steht ein paar Minuten später in der Ludwigstraße und wird mit Hilfe der Feuerwehr sauber gespritzt.

Georg und Patrick Meißner betreuen gleich zwei Stationen für den Verein für Eissport Ulm/Neu-Ulm, kurz „Devils“ genannt. Da wird zum Beispiel mit einem Schläger ein Tennisball aufs Tor geschossen und die Geschwindigkeit gemessen. Oder man muss beim Torwandschießen besagten Tennisball oben und unten in ein Loch versenken. Jugendarbeit wird im Verein großgeschrieben. 120 Jugendliche sind inzwischen dabei, darunter auch zehn Mädchen. Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat auf dem Rathausplatz eine mobile Kletterwand aufgebaut, der Modellfliegerclub lockt mit einem Flugsimulator. Und die Vorstände Erich Lohmiller und Jürgen Hübner verteilen Gutscheine fürs Schnupperfliegen auf dem Vereinsgelände in Schwaighofen. Die Fechtabteilung des TSV Neu-Ulm hat eine 25 Meter lange Planche aufgebaut. In Wirklichkeit, so erklärte der 1. Vorsitzende Manfred Janssen, ist sie nur 14 Meter lang. Von den 80 Abteilungsmitgliedern sind mehr als die Hälfte Jugendliche. „Neu-Ulm spielt“ ist also auch eine Leistungsschau für Vereine und deren Abteilungen, die nicht immer im öffentlichen Fokus stehen.

Auch Händler, Gewerbetreibende und Dienstleister beteiligen sich an „Neu-Ulm spielt“. Das Donaubad lässt Enten angeln. Für die Erfolgreichen gibt’s Gummibärchen und Eintrittsgutscheine. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm haben vor Sankt Johann Baptist einen Kettcar-Rundkurs aufgebaut. Schade nur, dass die aufblasbare Begrenzung bald platt auf dem Boden liegt und die Fahrerei einstellt wird.

Spaß haben übrigens auch große Kinder – so ein Teil der Neu-Ulmer Stadträte. Die messen sich mit Mitgliedern des TSV Neu-Ulm. Für die Damen und Herren Volksvertreter setzt es eine Niederlage. Über den exakten Ausgang wurde offenbar Stillschweigen vereinbart. Denn so mancher Stadtrat konnte sich ans Ergebnis partout nicht erinnern.