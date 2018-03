Messe Netzwerktreffen im Zeichen der Innovation

Ulm / Julia Kling

Wohlstand braucht Wachstum und Wachstum braucht neue Ideen.“ Veranstalter Karlheinz Raguse vom Bundesverband mittelständischer Wirtschaft sah das Motto des Ulmer Unternehmertags gestern im Rahmen der Eröffnung sehr pragmatisch. „Innovationen für die Zukunft“ lautete der Leitgedanke der 19. Auflage der Netzwerkplattform in der Donauhalle. Rund 100 Aussteller aus Branchen wie IT, Marketing, Medien, Messebau oder Catering präsentierten ihre Firmenkonzepte rund 1200 Besuchern an ihren Ständen. Zum ersten Mal dabei war auch die Startup-Region Ulm.

Ein Klima herzustellen, in dem Fehler erlaubt sind, ist ein entscheidendes Moment, um Innovationen zu ermöglichen, ist Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch überzeugt. „Wir brauchen die Freiheit, Dinge wirklich mal quer laufen zu lassen“, sagte der OB. Kontrollverlust und Offenheit seien wichtig, um die Zukunft zu gestalten. „So ein Klima zu schaffen, ist aber gar nicht so einfach.“ Wie der Wandel vollzogen werde, sei eine gesellschaftspolitische Frage.

Dazu gehöre es auch, Dinge zu entideologisieren ­– auch beim Thema Mobilität. „Es nervt“, sagte Czisch mit Blick auf immer wieder aufkommende Debatten. Die Lösung etwa in der Diskussion um Fahrverbote sei nicht, Verbotsschilder aufzustellen. Vielmehr müsse es alternative Angebote geben. „Der Nahverkehr muss bequem, attraktiv und unverkrampft sein.“ Auch in der Wirtschaft werden künftig zentrale Fragen in Netzwerken gelöst, ist sich Czisch sicher. „Der Produzent wird dabei immer weniger wichtig.“

Transparenz und Offenheit

Die Stadt Ulm habe mit einer neuerlichen Breitbandausbauoffensive in Kooperation mit dem Telekommunikationsunternehmen Nokia, dem Lorawan-Infrastrukturprojekt und auch dem Verschwörhaus derzeit mehrere Projekte am Laufen, die auch die Bürger miteinbeziehen. „Wir bauen an der Infrastruktur“, sagte Czisch. Um eine gute Basis für vielfältige Innovationen zu schaffen, seien vor allem Transparenz und Offenheit wichtig.

Das unterstrich auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann. „Die Bedenkenträger sollen nicht die Oberhand gewinnen“, forderte der Grünen-Politiker. Seinem Ressort entsprechend stellte er seinen Vortrag unter das Motto „Mobilität der Zukunft“. „Wir leben in einem Zustand der Transformation“, sagte Hermann. Die derzeit von der Automobilindustrie angebotenen Lösungen seien nicht zukunftsfähig. „Mit den Diesel- und Fahrverbots-Debatten kehren wir in die Vergangenheit zurück“, mahnte er. Vielmehr müsse ernsthaft saubere und klimafreundliche Mobilität geschaffen werden. „Das ist möglich“, war Hermann überzeugt.

Langfristiger Prozess

Bei der Entwicklung von Antriebstechnologien müsse technikneutral, aber nicht technikblind gedacht werden. „Nur ist derzeit zumindest die Batterie die effizienteste Technologie.“ Und hier herrsche in Deutschland Nachholbedarf. „Man tut sich schwer, gerade ein E-Auto von deutschen Herstellern zu bekommen. Hier sind wir nicht an der Spitze der Entwicklung.“ Man müsse jetzt anfangen, klimaneutrale Fahrzeuge auf die Straßen zu bekommen. „Das ist ein langfristiger Prozess.“

In den mehr als 40 jeweils halbstündigen Workshops ging es um innovative Themen wie Internet der Dinge und Elektro-Nutzfahrzeuge, aber auch Aspekte wie den Weg zum Privatier und Wege aus der Stressfalle.