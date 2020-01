Noch kurz unterwegs eine App downloaden oder über das mobile Netz ein Handyvideo verschicken: In Ulm und Neu-Ulm geht das nicht immer und überall. Die drei Netzbetreiber Telekom, Telefónica (O 2 ) und Vodafone bieten zwar in großen Teilen der beiden Städte 4G an – selbst in den Stadtzentren haben Nutzer teils aber nur eine 3G- oder 2G-Verbindung.

Das bestätigt die Funkloch-Karte der Bundesnetzagentur. Sie basiert auf den Nutzermessungen der App „Breitbandmessung“, die es bei Google Play und im Apple App Store zum Download gibt. Wir haben uns die Karte genauer angesehen und überprüft, wo im Stadtgebiet die Netzbetreiber schwächeln.

Telekom: Weniger Messdaten als bei der Konkurrenz vorhanden

Nutzer des Telekom-Netzes haben in Ulm und Neu-Ulm an deutlich weniger Orten Messungen durchgeführt als die Kunden der anderen Mobilfunknetze. So liegen auf dem Eselsberg zwischen der Universität und den Bahnschienen fast keine Informationen für das Telekom-Netz vor, während einzelne Nutzer der anderen Netze dort Messungen vorgenommen haben. Auf dem Universitätsgelände scheint die 4G-Abdeckung der Telekom zudem schlechter als die von Vodafone zu sein.

Bei den Waben mit Messdaten kommt die Telekom im Stadtbereich (vom Eselsberg bis Pfuhl, vom Wiley bis zum Böfinger Süden) in etwa auf folgende Netzabdeckung:

4G: 77 Prozent

kein 4G, aber 3G: 19 Prozent

nur 2G: 3 Prozent

Karte: Netzabdeckung der Telekom in Ulm und Neu-Ulm

Netzabdeckung der Telekom – Hellviolett: 4G; Dunkelviolett: 3G; Blau: 2G; Türkis: kein Empfang Karte:

© Foto: Screenshot von Bundesnetzagentur.de/ GeoBasis-DE/ BKG 2016

Telefónica (O 2 ): 4G-Funklöcher in Neu-Ulm

Rund um die Donauwiese in Ulm zeigt die Karte bei der Telefónica mehr 4G-Waben als bei Vodafone an. Für die Telekom liegen in diesem Bereich teils keine Daten vor. Schlecht: Vom Eselsberg bis Lehr hat mindestens ein Nutzer in vielen Bereichen ausschließlich 2G-Empfang gemeldet. Entlang der Memmingerstraße in Neu-Ulm ergab eine Mehrzahl der Messungen nur 3G-Empfang. Nutzer der anderen Netze haben hier meist eine 4G-Verbindung. Im Süden Pfuhls haben Nutzer teils 4G, teils aber auch nur 3G-Empfang.

Die Telefónica kommt bei den Waben mit Messdaten im Stadtbereich in etwa auf folgende Abdeckung:

4G: 83 Prozent

kein 4G, aber 3G: 12 Prozent

2G: 5 Prozent

Karte: Netzabdeckung der Telefónica in Ulm und Neu-Ulm

Netzabdeckung der Telefónica – Hellviolett: 4G; Dunkelviolett: 3G; Blau: 2G; Türkis: kein Empfang

© Foto: Screenshot von Bundesnetzagentur.de/ GeoBasis-DE/ BKG 2016

Vodafone: Häufig nur 3G in der Oststadt

In Teilen der Ulmer Oststadt haben viele Vodafone-Nutzer nur eine 3G-Verbindung. Richtung Lehr hat – ganz wie bei der Telefónica – mindestens ein Nutzer ausschließlich 2G-Empfang gemeldet. Auf dem Rest des Eselsbergs scheint der 4G-Empfang im Vodafone-Netz hingegen vergleichsweise gut zu sein – allerdings liegen hier auch bei diesem Anbieter nur wenige Messdaten vor. Entlang der Memmingerstraße in Neu-Ulm haben Vodafone-Nutzer überwiegend eine 4G-Verbindung.

Bei Waben, für die Messdaten vorhanden sind, kommt Vodafone im Stadtgebiet in etwa auf folgende Netzabdeckung:

4G: 82 Prozent

kein 4G, aber 3G: 15 Prozent

2G: 3 Prozent

Karte: Netzabdeckung von Vodafone in Ulm und Neu-Ulm

Netzabdeckung von Vodafone – Hellviolett: 4G; Dunkelviolett: 3G; Blau: 2G; Türkis: kein Empfang

© Foto: Screenshot von Bundesnetzagentur.de/ GeoBasis-DE/ BKG 2016

Auf diese Netze setzen Aldi-Talk, Blau, Congstar und Co.

Der Blick auf die drei Karten zeigt: Die Netzabdeckung in Ulm und Neu-Ulm ist in großen Teilen der Städte gut, aber längst nicht perfekt. Kein Netzanbieter bietet im gesamten Stadtbereich 4G an – und das, obwohl auch in Deutschland der Ausbau der nächsten Technologie (5G) begonnen hat. Aus unserer Erfahrung sind die Netze von Telefónica und Vodafone außerdem bei Großevents wie dem Nabada überlastet, so dass Kunden teilweise überhaupt keinen mobilen Internetempfang mehr haben.

Viele Kunden schließen ihren Prepaid- oder Vertragstarif nicht direkt bei den Netzbetreibern ab, sondern bei anderen Mobilfunkanbietern – zum Beispiel bei Aldi-Talk oder Blau. Diese Anbieter haben kein eigenes Mobilfunknetz, sondern sie nutzen die Netze der drei großen Netzbetreiber.

Aldi-Talk und Blau.de nutzen das Netz der Telefónica. 1und1 bietet sowohl Tarife im Netz der Telefónica als auch bei Vodafone. Congstar ist eine Tochter der Telekom und setzt auf das Netz des Mutterkonzerns. Der Anbieter Klarmobil nutzt sogar alle drei Netze – mit welchem man unterwegs ist, hängt vom Tarif ab.

Welcher Netzbetreiber ist in Ulm und Neu-Ulm am besten?

Mit den vorliegenden Daten lässt sich nicht feststellen, ob ein Netzbetreiber in Ulm und Neu-Ulm wirklich besser als die anderen ist. Erstens sagt der Verbindungstyp nichts über die tatsächliche Netzgeschwindigkeit aus. 4G ermöglicht schnellere Surfgeschwindigkeiten als 3G – aber das bringt den Nutzern nichts, wenn das 4G-Netz lokal überlastet ist. Zweitens sind in vielen Waben auf der Karte der Bundesnetzagentur nur wenige Messdaten vorhanden.

Drittens ermöglicht das Wabensystem zwar einen einfachen Überblick, diese Vereinfachung kann aber problematisch sein: So liegen in einigen Waben die 4G- und 3G-Messdaten in etwa gleichauf. Eine Wabe, in der 128 Messpunkte eine 4G-Verbindung anzeigen, aber 129 Messpunkte eine 3G-Verbindung, wird als 3G-Wabe angezeigt.

Kritik an der App „Breitbandmessung“ der Bundesnetzagentur

Viertens gibt es an der App der Bundesnetzagentur auch Kritik: In den App-Stores hat sie eine Durchschnittswertung von zwei Sternen. Nutzer beschweren sich unter anderem darüber, dass die App auch dann eine 4G-Verbindung messe, wenn gar keine vorhanden sei. Andere kritisieren, dass bei ungenauen Standort-Informationen keine Messung möglich sei.

Die Bundesnetzagentur schreibt dazu: „Innerhalb von Gebäuden, Zügen oder Autos kann der GPS-Empfang z.B. durch metallbedampfte Scheiben beeinträchtigt werden und die geforderte Genauigkeit von 50 Meter oder weniger ggf. nicht erreicht werden.“ Wer selbst mit der App messen will, sollte sich also möglichst im Freien aufhalten.