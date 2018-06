Ulmer Zelt Nazareth: Laut allein reicht nicht

Ulm / Christoph A. Schmidberger

Sind Nazareth 50 oder erst 48 Jahre alt? Da ist sich das einzig verbliebene Gründungsmitglied, Bassist Pete Agnew (71), selbst nicht sicher. Ist das schon eine Coverband? Auch darüber lässt sich streiten. Unzweifelhaft aber steht nach dem Abstecher der Schotten am Freitag ins Ulmer Zelt fest: toller Hardrock allein macht noch keine herausragende Show. Dabei standen die Chancen für einen erinnerungswürdigen Abend gut. 900 Besucher drängten sich im Zelt, mit der Band ergraute Altfans ebenso wie Jüngere, die mal eine der Institutionen des Rock erleben wollten.

Seit Produzent Roger Glover 1973 mit den LPs „Razamanaz“ und „Loud ’n’ Proud“ zum Durchbruch verholfen hatte, erspielte sich die Truppe um Sänger Dan McCafferty Legendenstatus. Erst mit knackigen, riffbetonten Stampfern, später surften sie auf der New Wave of British Heavy Metal, bevor es in den 80ern poppiger, aber auch uninspirierter wurde. Ihre Stärke: Aus Pophits wie „This Flight Tonight“ und „Love Hurts“ Klassiker der härteren Gangart machen.

Die funktionierten im Zelt natürlich bestens, auch mit dem neuen Shouter Carl Sentance (ex-Krokus, Don Airey), der ähnlich wie McCafferty sang, ohne diesen zu kopieren. Der 56-Jährige war noch am ehesten das, was man einen Showman nennen könnte. Der Einstieg mit dem weniger bekannten „Silver Dollar Forger“ geriet sperrig, danach reihten sich 90 Minuten lang Hits und Klassiker aneinander. Was fehlte, waren Spannungskurve und Publikumsinteraktion.

Jeder für sich ein Könner

Agnew senior pumpt nach wie vor schön druckvoll am Bass, Filius Lee Agnew bolzt brutal am Schlagzeug, Jimmy Murrison (53) spielt die Gitarre songdienlich – jeder Musiker für sich genommen ein Könner. Zusammen wirkte das aber steif. Sentance hatte Freude an seinem deutschen Bier und animierte gelegentlich zum Mitsingen, aber weder erzählte er Anekdoten aus der Bandhistorie (eigentlich Agnews Job), noch stachelte er das Publikum an.

Unvermittelt und unspektakulär endete der Gig: Nach dem psychedelisch angehauchten „Morning Dew“ zog sich die Band eine Minute von der Bühne zurück, spielte als Zugabe noch mal zwei Klassiker, und war wieder verschwunden. Wenn das der neue Standard ist, mag man sich aufs für Oktober angekündigte neue Album gar nicht freuen. Immerhin könnte das der lauteste Abend dieser Zeltsaison gewesen sein.