Frühling Natur pur im Osternest

Ulm / Beate Storz

Florales für jeden Anlass. So heißt ihr Geschäft und das ist auch ihr Lebensinhalt. Zudem ist das Ganze „stielecht“, ein nettes Wortspiel. Sabine Sonntag verkauft Blumen in der Bockgasse 13. Aber nicht nur das. Sie vermittelt Wohlfühl-Atmosphäre, Stil und Lifestyle. Wer das Geschäft betritt, merkt sofort: Die Inhaberin liebt Blumen und ihren Beruf. „Man hört ja immer wieder, dass Blumengeschäfte nicht gut laufen würden. Das ist bei uns nicht der Fall.“ Wer seinen Beruf mit Herzblut ausübt, der sei auch erfolgreich, sagt sie. So hat Sabine Sonntag drei Angestellte, eine Auszubildende und „ein gut gefülltes Auftragsbuch“.

Sabine Sonntags Credo lautet: „Blumen braucht man immer! Was ist schon ein Festessen ohne Blütenschmuck oder eine Hochzeit ohne Blumen?“ Entsprechend sorgt sie mit ihren Blumenarrangements für das richtige Ambiente, passend zum Anlass. Selbst dann, wenn es gar keinen Anlass gibt, wenn Blumen nur Selbstzweck sind. Sabine Sonntag und ihre Mitarbeiterinnen lassen sich immer etwas Neues einfallen. „Ein paar Blumen, ein paar Äste und ein bisschen Dekoration, schon hat man im Handumdrehen etwas Schönes geschaffen.“ Aber erst, wenn man drei Jahre lang eine gründliche Ausbildung zur Floristin durchlaufen habe, betont sie.

Sabine Sonntag legt Wert auf Individuelles. „Bei mir gibt es keine Durchschnittsblumen, ich biete immer besondere Züchtungen an wie weiße Traubenhyazinthen und Stängelprimeln“, nennt sie zwei Beispiele. „Das erwarteten unsere Kunden von einem Fachgeschäft.“ Die Blumen stammen aus Holland, Italien – und Augsburg. Außerdem habe die Natur selbst so viel zu bieten.

Die 42-Jährige ist seit 18 Jahren selbstständig. Zuerst hatte sie den Laden ihrer ehemaligen Chefin am Eselsberg übernommen. Seit zwölf Jahren betreibt sie das Geschäft in der Bockgasse. Zuvor hatte sie Erfahrungen in Wiesbaden und München gesammelt. „Aber in Ulm ist es am schönsten und ich wollte wieder zurück.“

Am liebsten arbeitet sie mit Naturmaterialien wie Moos, Muscheln, Schneckenhäusern oder Ästen. Und: Die Sträuße sind nicht mehr so fest gebunden und nicht mehr so groß wie früher: „Die Blume soll Platz haben, um sich entfalten zu können.“ Derzeit kommen besonders viele Kunden zu ihr. „Nach dem Winter wollen sich die Menschen den Frühling ins Haus holen.“ Beliebt sind zarte Farben wie Rosa oder Gelb. Auch Osterzweige gibt es im Laden wie die klassischen Forsythien und Palmkätzchen sowie Ausgefallenes wie Zierquitten.

Einmal im Monat bietet die begeisterte Floristin einen Kurs an, bei dem man beispielsweise lernt, Frühlingskränze zu binden oder ein Blumenherz selbst herzustellen. „Bisher kamen nur Frauen zu mir. Männer haben offensichtlich keine Ambitionen, mit Pflanzen kreativ zu sein“, vermutet Sabine Sonntag. Da jetzt die Hochphase der floralen Osternester ist, hat sie für die SÜDWEST PRESSE schrittweise eines gesteckt.