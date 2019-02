Fasching Narren verleihen Brauchtumspreise

Eggingen / cst

Goldig ist er, der kleine, golden angemalte und unbelaubte Baum mit der bunten Filzgirlande. „Wir vergeben diesen Brauchtumspreis erstmals für vorbildliche Brauchtumsarbeit, denn die Fasnet ist zu modern geworden“, sagt Marcus Schmötzer, der Mediensprecher der Narren der Alb-Donau-Region, in der Fasnet eher bekannt als „Beck“. Vier Preise für schwäbisch-alemannische Brauchtümer in der Region wurden kürzlich verliehen: an die Bürgeles-Hexa Kirchen für ihren Narrenunterricht und den Brauchtumsabend; an die Därles Bärbla Ober­elchingen für den 20 Meter hohen Narrenbaum; an die Erminger Narrenzunft Hohlwegtrapper für ihre Kinderfasnet samt Kinderzunftmeisterempfang und Kindertänzen der anwesenden Gastzünfte; sowie heute morgen in aller Frühe an die Narrenzunft Egginger Esel. Sie sind bekannt dafür, dass sie am „Glombigen“ (Donnerstag) ab 5.30 Uhr im Hemdglonkerhäs mit viel Lärm durch den Ort ziehen und die Bürger wecken.

Umzug mit rund 50 Gruppen

Heute Abend um 18.30 Uhr wird dann der „Esel“ rausgelassen, der Narrenbaum gestellt und der Rathausschlüssel an die Narren übergeben. Morgen, Freitag, können die Kinder mit der Maskenzunft Egginger Eckos in der Mehrzweckhalle Fasching feiern von 14 bis 17 Uhr, und am Samstag, 2. März, steigt dort der Eselsball des Musikvereins. „Stallöffnung“ ist um 18.59 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Am Sonntag, 3. März, startet um 14 Uhr der Narrensprung mit rund 50 Gruppen. Daran schließt sich die Straßenfasnet an in diversen Besenwirtschaften. Neu ist dieses Jahr der Ort des Eselscafé in der Deutschherrenstraße im ehemaligen Kindergarten. Am Fasnetsdienstag beginnt um 10 Uhr am Kirchplatz der Narrenlauf mit dem „Eseltreiba“, von 19 Uhr an gibt es einen Fackelumzug, der Narrenbaum wird gefällt, und der Esel kommt wieder in seinen Stall.