Ulm / Luca Hofbrückl

Schüler wie Lehrer hatten dieses Datum bereits sehnlichst erwartet. Immer am letzten Freitag vor den Faschingsferien stürmen die Narren die Meinloh-Grundschule. Dann heißt es: Einen ganzen Schultag lang keinen Unterricht. Um Punkt zehn Uhr verwandelten gestern Narren der Ulmer Narrenzunft und anderer Zünfte die Aula in eine riesige Fasnetsfeier. Die anfängliche Angst einiger Schüler vor den Narren legte sich schnell: Bald tanzten Hästräger und Schüler ausgelassen zur Musik des Fanfarenkorps Ulm/Neu-Ulm. Und wenn man die Schüler fragte, was ihnen am besten an Fasching gefällt, dann hörte man oft: die Süßigkeiten und das Verkleiden, jedoch nun auch die schön gekleideten Hexen und Narren.